«Мы с женой уже приговорены, мы мертвые»: Михаил Цивин готов вернуть имущество Баталовым

Михаила Семеновича и его супругу актрису Наталью Дрожжину обвиняют в мошенничестве с имуществом вдовы и дочери Алексея Баталова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В истории по делу о мошенничестве с наследством народного артиста СССР каждый день появляются новые подробности.

- Мы приняли решение отказаться от договора пожизненного содержания и остановить те доверенности, которые нам выдали Баталовы, - заявила юрист Михаил Цивин в программе НТВ «Новые русские сенсации».

Михаила Семеновича и его супругу актрису Наталью Дрожжину обвиняют в мошенничестве с имуществом вдовы и дочери Алексея Баталова.

Дрожжина рассказала, при каких обстоятельствах Гитана Аркадьевна (вдова) попросила ее оформить договор пожизненной ренты. Год назад Гитана Аркадьевна попала в больницу с сердечным приступом. Она понимала, чем чреват еще один приступ. Больше всего ее волновало, на кого останется ее дочь Маша. Мария Баталова – инвалид детства, у нее тяжелая форма ДЦП.

- Гитана Аркадьевна просила меня: «Думайте с Мишей, как оформить имущество, а то прибежит эта Надька...», - рассказала Дрожжина в телепередаче.

Якобы только ради того, чтобы наследство Баталова не досталась его дочери от первого брака Надежде, вдова решила оформить на Дрожжину договор пожизненной ренты как «идеальный вариант». По этому договору Дрожжина обязана содержать и заботиться о Марии Баталовой до конца жизни, и только после ее смерти она станет хозяйкой шикарной квартиры напротив Кремля. Всерьез о такой перспективе никто как будто бы не задумывался, поскольку Дрожжиной 72 года, а Мария Баталова на 20 лет ее моложе.

Тем не менее 1/3 квартиры по улице Серафимовича, 2, и так называемый кабинет-мастерская Баталова (площадью 21 метр) в этом же Доме на набережной, и квартира в 1-м Самотёчном переулке юридически уже принадлежит Дрожжиной. Правда после возбуждения уголовного дела все имущество сейчас находится под арестом.

- Нас назначили аферистами, говорят, мы ограбили вдову Баталова и его дочь-инвалида. В это уже поверили все, - сетует Михаил Цивин. – Мы плавно перекочевали из свидетелей в обвиняемые по уголовной статье. Следствие хотело нас продержать два месяца под арестом. Для этого нужно было решение суда…

Вдова Алексея Баталова Гитана и дочь Мария Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Но суд отпустил Цивина и Дрожжину домой под подписку о невыезде с условием, что супружеская пара не будет вступать в контакт с Баталовым. Остальные детали пока тайна следствия. По словам Михаила Семеновича, они с женой ждут «публичной казни».

- Если уместно пошутить в этой ситуации, я бы сказал Гитане Аркадьевне так: «Чтобы вы были здоровы!», - продолжает Цивин. - Что же еще можно сказать человеку, благодаря которому я наконец узнал, как «хорошо» в тюрьме. Спасибо за науку. А вот Маша Баталова (уже без иронии) в большой опасности, она находится в заблуждении. Она в силу своей чистоты и наивности верит, что ее Наташка и Бармалейчик (так Мария Баталова называла Дрожжину и Цивина – Ред.) ее предали.

Как в старые времена людей вешали, отрубали голову, примерно такое же мракобесие происходит сегодня вокруг нас. Главное, чтобы прежде, чем погаснет эта тема, не погасли мы с женой. Мы с ней приговорены, мы уже мертвые...

Примерно такое же эмоциональное заявление сделала Наталья Дрожжина:

- Алексей Баталов и Гитана Леонтенко – это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. Баталов – это икона стиля, а Леонтенко – цирковая цыганка. Я не ожидала той лавины грязи и ненависти, которые на меня обрушился от Гитаны. Мне 72 года. Если я умру, это будет на совести тех, кто все это организовал. У меня на руках муж, которому без меня будет тяжело.

Напомним, что с семьей Алексей Баталова Цивин и Дрожжина сблизились, когда Алексей Владимирович попал в больницу (это было в начале 2017 года). К нему они ездили как на работу едва ли не каждый день. Баталов вроде бы просил Цивина не бросать его младшую дочь Машу. После смерти народного артиста супруги стали опекать его пожилую вдову и тяжелобольную дочь, решали бытовые вопросы, хлопотали по хозяйству, чтобы «скрасить их жизни». По словам Дрожжиной «боролись не для себя, а за то, чтобы у семьи была память о Баталове». Два года они пробивали установку мемориальной доски на доме, где жил народный артист. Место на Преображенском кладбище, где он похоронен, якобы тоже добыли они, хотя, по другим сведениям, все-таки это сделал Никита Михалков и Союз кинематографистов. Они помогли оформить Гитане Аркадьевне и Маше загранпаспорта, съездили с ними в Венецию, сделали в их квартире ремонт…

В результате добрых дел у них оказались все имущество Марии Баталовой, доступ к банковским счетам семьи, архивы Алексея Баталова, даже ключ от Машиного сейфа… И тогда забили тревогу давние друзья Баталовых и обратили внимание Гитаны Аркадьевны на то, что ее «помощники» слишком много на себя берут. И это вызывает серьезные подозрения: «Гитана Аркадьевна, вам не кажется, что у вас забрали все, что только можно забрать?». После этого вдова попросила Цивина и Дрожжину расторгнуть договор ренты с пожизненным содержанием. Те отказались. Грянул скандал.

Вдова обратилась за помощью к Михалкову, поведала, как ей заморочили голову, обманули, она написала заявление в Следственный комитет. В сентябре 85-летняя женщина обратилась в СМИ, подробно рассказала, как стала жертвой аферистов, которые ловко втерлись в доверие, так что даже она не заметила, как осталась без денег и элитного имущества.

Если вина Цивина и Дрожжиной будет доказана, то каждому из них может грозить до 10 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Павел Астахов: «Рукописи Ахматовой, которые изъяли у Цивина, стоят дороже, чем четырехкомнатная квартира Баталовых»

Каждый день появляется новая информация по делу о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста (подробности)