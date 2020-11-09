Замужняя домработница воспылала страстью к сыну Андрея Кончаловского

У режиссера Егора Кончаловского была замужняя домработница, которая воспылала к нему страстью Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сын Андрея Кончаловского рассказал о том, как его удивила собственная помощница. Однажды женщина нарядилась, признавалась Егору Кончаловскому в любви и сообщала, что через неделю у них свадьба.

У режиссера Егора Кончаловского была замужняя домработница, которая воспылала к нему страстью. Женщина была настолько влюблена в сына Андрея Кончаловского, что призналась во всем своему супругу и сделала режиссеру предложение руки и сердца.

"У меня была помощница, она вместе с мужем у меня работала. Вдруг ее муж приходит и говорит: «Жена сошла с ума». Я не понял, зовем ее. Она приходит вся накрашенная и говорит: «Егор Андреевич, я вас люблю и выхожу за вас замуж на следующей неделе»", - рассказал Егор в эфире программы "Звезды сошлись".

Шокированный режиссер и муж домработницы решили отправить женщину в сумасшедший дом. "Но там все закончилось хорошо. Мы не поженились, она уехала", - отметил наследник Кончаловского.

Однако на этом его приключения с домработницами не закончились. Однажды другая помощница очень сильно удивила мэтра. "Я живу рядом с «Мосфильмом», где у меня офис. Однажды я что-то забыл, пришлось вернуться домой. А моя домработница абсолютно голая стоит и гладит. При этом были на ней маленькие розовые эротические носочки, которые сделали эту голость абсолютно невозможной. Если бы не было носочков, она была бы менее голая", - вспоминает Кончаловский.

По его словам, когда он зашел, домработница растерялась, немного покричала и спряталась за утюг. "Я позвонил отцу, от которого она ко мне перешла, и спросил, что это было. А он ответил: «Ты что, не знал?»", - смеясь, рассказал Егор.

Кончаловский также поведал, что никогда не называет персонал "прислугой" и общается с помощниками исключительно на "вы". Так, по его мнению, он пытается сохранить дистанцию и не допустить панибратства.