"Ничего не знала о своей болезни": названы причины смерти дочери Владимира Конкина

Причина смерти 34-летней Софии Конкиной, дочки того самого киношного Шарапова, заслуженного артиста России Владимира Конкина оставались загадкой Фото: Иван ВИСЛОВ

Больше месяца причина смерти 34-летней Софии Конкиной, дочки того самого киношного Шарапова, заслуженного артиста России Владимира Конкина оставались загадкой. В понедельник, 9 ноября, адвокат семьи Конкиных получила заключение комплексной судебно-медицинской экспертизы. Напомним, ее назначили сразу после того как женщина при весьма странных обстоятельствах утонула в бассейне на Красной Пресне.

- Причиной смерти Софии стала асфиксия вызванная попаданием воды в легкие. Однако что к этому привело? К нашему удивлению у нее был обнаружен ряд заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы. Об этом не знали ее родные. И, скорее всего, не знала и сама София. В ходе своего расследования я не обнаружила ни одного ее визита к врачам. Думаю, она не знала о болезни, - сообщила «Комсомольской правде» Юлия Нитченко, адвокат.

Но и сейчас, имея на руках заключения экспертов, спешить с выводами о том что случилось в бассейне преждевременно.

- В ближайшее время на наши вопросы ответит судебно-медицинский эксперт. Надо четко понять что именно случилось в тот момент, когда она начала тонуть. Она потеряла сознания? Были судороги? Или какое-то третье лицо могло ее утопить, - объяснила Юлия Нитченко.

В списке подозреваемых трое посетителей бассейна.

- София активно вела свои социальные сети. Кроме того, она часто заходила на сайты знакомств. Возможно, кто-то за ней следил, - пояснила Юлия Нитченко.

А вот подозрения с бывшего бойфренда Софии почти сняты.

- Установлено, что Михаил Серов в тот день не был вблизи бассейна. Но пока мы не исключаем, что он мог действовать в сговоре с третьими лицами, - пояснила Юлия Нитченко.

Тем временем версию Серова о том, что София злоупотребляла алкоголем подтвердила экспертиза. Помимо прочего у нее диагностировали дистрофию печени.

Напомним, София Конкина поздно вечером 22 сентября утонула в бассейне в центре Москвы. Скорая зафиксировала клиническую смерть, но еще сутки за жизнь Софии боролись врачи больницы имени Боткина. Что стало причиной смерти, до сих пор не установлено. Однако известно, что в крови женщины был алкоголь и снотворное. Расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» продолжается.

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