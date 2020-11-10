Что Джо Байден нам готовит: Как новый президент США может повлиять на российскую экономику

Пора детальнее разобраться в том, что ждет отношения России и США после окончательного прихода к власти Джо Байдена Фото: REUTERS

Выборы в США можно считать завершившимися. И хотя Трамп еще будет отстаивать свою честь в судах, большинство экспертов считают: его песенка на посту президента спета. А значит, пора детальнее разобраться в том, что ждет отношения России и США после окончательного прихода к власти Джо Байдена. Он официально вступит в должность в январе. Для нашей экономики есть как хорошие, так и плохие новости.

НОВЫЕ САНКЦИИ ИЛИ ПЕРЕМИРИЕ?

Джо Байден пообещал не церемониться с Россией. По крайней мере, так считали многие эксперты еще несколько недель назад, анализируя поведение нового президента в прошлом. Поэтому многие ратовали за победу Трампа.

Но одно дело – предвыборные обещания, и совсем другое – реальная политика. Некоторые эксперты считают, что новый президент США попробует избежать конфронтации с другими крупными странами и станет в чем-то миротворцем. По крайней мере, в сфере внешней торговли. Тем более, что тема России на выборах в США почти не поднималась. Вполне возможно, что новый американский лидер не будет уделять этому большое внимание и дальше.

- Для нас большой разницы нет, кто является президентом США. Например, оптимизм, связанный с приходом Трампа, никаких положительных результатов нам не дал. С точки зрения внешней торговли, для России даже будут более комфортные условия, - считает Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Джо Байден пообещал не церемониться с Россией Фото: REUTERS

По его словам, команда Байдена использует глобалистский подход. Они начнут с того, что будут восстанавливать разрушенные экономические отношений с Евросоюзом, отменять торговые барьеры с Китаем и налаживать связи с Россией. Кроме того, одно из важных направлений внешней политики Байдена – возвращение США в международные организации, в частности ВТО.

- Трамп пытается остановить строительство «Северного потока-2», за который выступает Германия, чтобы защитить американских производителей сланцевой нефти. Байден будет более взвешенно подходить к отношениям с Германией и, возможно, не будет пытаться останавливать «Северный поток-2», - считает Евгений Малыхин, партнер УК «Атон-Менеджмент».

НЕФТЬ УПАДЕТ?

Как считается, новый президент США ратует за «зеленую экономику». Поэтому больше всего от его победы выиграют компании, занимающиеся возобновляемой энергетикой. В частности, в эту отрасль Байден планирует вложить в ближайшие годы гигантскую сумму – два триллиона долларов. Для альтернативных энергетиков это большой плюс. А для консервативных – минус.

- Угрозы, связанные с «зелеными» инициативами господина Байдена весьма серьезны, ибо потенциально могут сильно ударить по рынку углеводородов. Но это процесс не быстрый, и у российских компаний, как минимум, будет время на перестройку стратегий, - считает экономист Сергей Хестанов.

В ближайшие 5 – 10 лет цена на нефть будет более-менее высокой, а потом может начать неумолимое снижение. Тем не менее здесь сложно давать точный прогноз, потому что на стоимость сырья влияет много разных факторов. И поддержка «конкурентов» (хотя альтернативные виды энергии далеко не везде выдавливают именно нефть и газ) – точно не самый главный.

Но здесь есть другая опасность. К примеру, в Европе уже ввели углеродный налог. Его обязаны платить те страны, которые производят свою продукцию и при этом слишком сильно вредят окружающей среде. Если подобное решение будет принято на международном уровне, то с его помощью страны Запада могут сильно ударить по экономикам развивающихся стран, в том числе России и Китая. Но их будут, скорее всего, принимать не единолично, а на международных площадках. И там, возможно, будет место для дискуссии.

Выборы в США можно считать завершившимися Фото: REUTERS

А ЕСЛИ САНКЦИИ ВСЕ ЖЕ ВВЕДУТ?

Минус демократов в том, что они любят отстаивать права человека. И прикрываясь этим предлогом, вводят санкции или даже войска на территории других стран. Второй сценарий с Россией невозможен, а первый – вполне. Поводом для этого может стать возможное отравление Навального.

В ассортименте, которым уже грозили Штаты, расширение запрета на покупку иностранцами российского госдолга, санкции против крупнейших российских банков и отключение от международной платежной системы SWIFT.

Первое не так страшно. Как поясняют в Минфине, доля иностранных инвесторов в российских гособлигациях составляет менее 30%. В последние месяцы они и сами потихоньку избавляются от наших бумаг, потому что по ним падает доходность из-за снижения ключевой ставки ЦБ. Поэтому дополнительные ограничения вряд ли сыграют существенную роль.

Про второй сценарий говорят довольно давно. Поэтому у наших Сбербанка и ВТБ было много времени, чтобы подготовиться. Как недавно заявляли в ВТБ, у них есть сразу два плана действий на этот случай. Третий сценарий – самый негативный. Но его вероятность очень невелика.

- Применять подобные санкции к стране с ядерной триадой никто не будет. Поэтому по сути остаются единственные санкции: против российского долга и части госбанков. Я думаю, эти последние санкции никто из рукава доставать не будет, - считает Евгений Малыхин.

Тем не менее, российский Центробанк готов и к этому сценарию. По последним данным ЦБ, наш регулятор держал на иностранных депозитах $138 млрд. Плюс еще $62 млрд держат коммерческие банки. Даже если нас отключат от SWIFT, техническая возможность расплатиться с контрагентами у России будет.

По мнению многих экспертов, внешнеэкономическая политика при Байдене будет более последовательной, предсказуемой и менее агрессивной Фото: REUTERS

СОХРАНЯТСЯ СДЕРЖКИ И ПРОТИВОВЕСЫ?

Во всей этой истории с новым президентом США есть один большой нюанс. Политические решения в Америке, особенно если дело касается внешней политики, принимаются сложно. Во многом из-за того, что ни у одной из партий нет полного влияния на весь процесс. Именно поэтому предложения о самых жестких санкциях против нашей страны не доходили до реализации. Их тормозили на том или ином уровне.

- Сценарий решительной победы демократов и на президентских выборах, и на выборах в конгресс, похоже, не реализовался. По прогнозам, демократам удастся сохранить большинство в Палате представителей (аналог нашей Госдумы. – Ред.), но пока им не удается взять контроль над сенатом (аналог Совета Федерации. – Ред.), - считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам».

Все может решиться в Джорджии в самом начале января. Там будут переизбирать двух сенаторов – и тогда расклад сил изменится в пользу демократов. Но шансов победить больше у кандидатов от Республиканской партии США.

- Это может означать, что не будет резких движений ни в налоговой политике, ни в плане международных торговых конфликтов, - считает Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА».

По мнению многих экспертов, внешнеэкономическая политика при Байдене будет более последовательной, предсказуемой и менее агрессивной.

- Несмотря на общий негативный для России прогноз, если победит Байден, вероятна также большая предсказуемость и стабильность в принятии решений, окончание «торговых войн» с Китаем и более конструктивный разговор между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями, - считают аналитики «Финама».

Как считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей, многие направления российско-американских торговых и инвестиционных отношений по-прежнему выгодны обеим сторонам. Рушить эту систему прагматичные янки вряд ли захотят.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Каким будет курс рубля по отношению к доллару?

Если санкции против России не введут и статус-кво сохранится, то рубль, скорее всего, немного укрепится. Это будет связано с тем, что подешевеет… доллар. К этому могут привести несколько факторов. Во-первых, нулевая ключевая ставка в США. Вряд ли она будет подниматься в ближайшие два года. Во-вторых, сработает эффект печатного станка. Америка накачивает собственную экономику долларами, чтобы сгладить последствия пандемии. Но потом придется расплачиваться более высокой инфляцией. Это обязательно повлияет на курс доллара. Не раньше, так позже.

- Думаю, мы можем увидеть некоторое усиление рубля - до 68 – 73 рублей за доллар. Уверен, что механизмы международной кооперации вновь станут более благоприятными, и тот экспортный потенциал, который появился в ряде отраслей высокотехнологичной промышленности, будет проще реализовать, - считает Владимир Гутенев.

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