Анекдоты: Странно, но со свадьбой и разводом поздравляют одни и те же люди и одинаково искренне

- Петрович, с днем взятия Бастилии тебя!

- Ну спасибо! А я уж думал, никто так и не поздравит.

* * *

По телефону.

- Дорогой, мне тут некогда. Мы с девчонками отмечаем. Забери сына.

- Откуда?

- Из роддома...

* * *

Не могу представить себе событие в мире, после которого не упал бы курс рубля.

* * *

«Маленькая пенсия убережет вас от наркотиков, игры в казино, поездок в Италию и Китай и от прочих соблазнов! Не благодарите!»

Пенсионный фонд РФ.

* * *

Мать ругает дочь:

- Ты сошла с ума! В доме течет унитаз, краны не закрываются, розетки искрят, холодильник гудит, а ты собралась замуж за программиста!

* * *

Тимати получил роль в новом телесериале «Гамлет». Именно его череп будет держать главный герой.

* * *

- Дорогой, в интернете пишут, что женщина должна весить максимум 60 кг.

- Ни фига себе, так это я многоженец получаюсь?! Ведь судя по тому, что показывают весы, у меня целых две по 60.

* * *

Углу в Ухрюпинском детском саду № 2 присвоили звание заслуженного педагога России.

* * *

Сегодня я наконец-то понял, что находиться в общественных местах без маски реально опасно для здоровья! Сначала на меня накинулись бабки в маршрутке, а потом чуть было не наваляли по морде охранники в продуктовом - еле ноги унес!

* * *

На совещании в Минфине:

- Нам, пожалуй, стоит ввести в стране пособие по бедности.

- В какой сумме?

- При чем здесь сумма? Брошюра такая, памятка…

* * *

Спокойно лежащий на диване муж с приходом жены мгновенно превращается в нагло валяющегося.

* * *

- Вовочка, а что такое храм?

- Это место, где взрослые тетеньки и дяденьки обещают, что больше так не будут.

* * *

Я не удивлюсь, если следующую олимпиаду по плаванию выиграет спортсмен из США на моторке, у которого есть справка от WАDА, что он не умеет плавать.

* * *

В Одессе:

- Розочка, я таки стесняюсь спросить, а сколько у вас до меня было мужчин?

- М-м-м... А сколько таки можно, Фима?..