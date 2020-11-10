Анекдоты: Странно, но со свадьбой и разводом поздравляют одни и те же люди и одинаково искренне

- Петрович, с днем взятия Бастилии тебя!
- Ну спасибо! А я уж думал, никто так и не поздравит.
* * *
По телефону.
- Дорогой, мне тут некогда. Мы с девчонками отмечаем. Забери сына.
- Откуда?
- Из роддома...
* * *
Не могу представить себе событие в мире, после которого не упал бы курс рубля.
* * *
«Маленькая пенсия убережет вас от наркотиков, игры в казино, поездок в Италию и Китай и от прочих соблазнов! Не благодарите!»
Пенсионный фонд РФ.
* * *
Мать ругает дочь:
- Ты сошла с ума! В доме течет унитаз, краны не закрываются, розетки искрят, холодильник гудит, а ты собралась замуж за программиста!
* * *
Тимати получил роль в новом телесериале «Гамлет». Именно его череп будет держать главный герой.
* * *
- Дорогой, в интернете пишут, что женщина должна весить максимум 60 кг.
- Ни фига себе, так это я многоженец получаюсь?! Ведь судя по тому, что показывают весы, у меня целых две по 60.
* * *
Углу в Ухрюпинском детском саду № 2 присвоили звание заслуженного педагога России.
* * *
Сегодня я наконец-то понял, что находиться в общественных местах без маски реально опасно для здоровья! Сначала на меня накинулись бабки в маршрутке, а потом чуть было не наваляли по морде охранники в продуктовом - еле ноги унес!
* * *
На совещании в Минфине:
- Нам, пожалуй, стоит ввести в стране пособие по бедности.
- В какой сумме?
- При чем здесь сумма? Брошюра такая, памятка…
* * *
Спокойно лежащий на диване муж с приходом жены мгновенно превращается в нагло валяющегося.
* * *
- Вовочка, а что такое храм?
- Это место, где взрослые тетеньки и дяденьки обещают, что больше так не будут.
* * *
Я не удивлюсь, если следующую олимпиаду по плаванию выиграет спортсмен из США на моторке, у которого есть справка от WАDА, что он не умеет плавать.
* * *
В Одессе:
- Розочка, я таки стесняюсь спросить, а сколько у вас до меня было мужчин?
- М-м-м... А сколько таки можно, Фима?..