Фанаты «Зенита» выступили против Дзюбы: «Его поведение мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность»

Во время матча против «Краснодара» почти каждое касание мяча Дзюбой вызывало свист и негодование фанатских трибун. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Мир вокруг Артема Дзюбы раскололся пополам. Не особо вовлеченные в футбол люди склонны видеть в известном нападающем жертву мошенников, укравших и опубликовавших его интимное видео. Поп-звезды записывают флешмобы в поддержку Дзюбы, и сочувствуют ему.

Фанаты иного мнения. После появления скандальной записи они фактически объявили лишенному капитанской повязки форварду «Зенита» войну. Во время матча против «Краснодара» почти каждое касание мяча Дзюбой вызывало свист и негодование фанатских трибун. А на следующий день на сайте объединения фанатских группировок «Зенита» «Ладскрона» вышло обращение болельщиков. В нем фанаты сине-бело-голубых объяснили свой протест. И дали понять, что и дальше будут выступать против Артема Дзюбы. «Точки над i расставлены», -объявили фанаты.

Болельщики вспомнили все обиды и скандалы. «Артем всегда умудрялся напоминать о себе: обещания заплатить в Туле, чтобы сыграть против «Зенита» (кстати, жаль, что в «Зените» он не играл тогда с таким же рвением, как против «Зенита»), интервью в адрес работников клуба с публичным выносом «сора из избы», отсутствие поддержки своего друга, на которого ополчилась добрая часть страны, рассуждения о проплаченных автобусах болельщиков на матчи сборной, имитация секса с Азмуном. Каждая из его историй вызывала новую волну негатива и бросала тень на имя клуба», - говорится в обращении фанатов.

«То же, что произошло перед матчем с Краснодаром, банально переполнило чашу терпения… Поведение же Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени нашего «Зенита», - заявили болельщики.

Война с фанатами может значительно осложнить карьеру Артему Дзюбе. Питерский «вираж» (так по старой памяти называют фанатские сектора «Зенита») умеет демонстрировать протест. А если учесть, что Дзюбу ненавидят и многие болельщики «Спартака», получается, что один из самых популярных футболистов страны испортил отношения с фанатами двух самых популярных клубов страны. И как показывает история, войны с собственными фанатами выиграть практически невозможно.

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