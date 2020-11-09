"Ищу соломинку, за которую можно зацепиться": Михаил Боярский обратился к публике

Михаил Боярский поделился тревожными рассуждениями на тему смерти и смысла жизни Фото: Борис КУДРЯВОВ

Михаил Боярский не на шутку перепугал своих поклонников. Актер оставил в блоге тревожное сообщение. Звезда театра и кино, похоже, поддался осенней хандре. Как признается артист, годы давят на его здоровье, эмоции и мировоззрение.

Михаил Боярский поделился тревожными рассуждениями на тему смерти и смысла жизни. "Годы давят на плечи, и на здоровье, и на эмоции, и на мировоззрение. Ужасны и безвозвратные потери - уходят друзья, родные, близкие, без них тоска... Но нужно смириться и воспринимать неизбежное как должное", - начал актер.

70-летний Боярский рассказал, что ему тяжело смириться с законом природы. "Она всех приговорила к одному концу. Кажется, в этом есть какая-то несправедливость. Кто-то находит выход в вере в Господа Бога, кто-то в родных, кто-то, напротив, в одиночестве. Я же только ищу соломинку, за которую можно зацепиться", - добавил он.

А через некоторое время дополнил свое обращение. Михаил Сергеевич назвал себя "старым ворчуном, которому ничего не нравится". "У каждого своя дорога, своя жизнь, свой путь... Последнее время я излишне раздражаюсь. А нужно спокойнее, с юмором относиться к происходящему, таков закон: взрослеем, и нам милы те годы, когда были молоды, и непонятны те, которые предстоят. Так что жизнь идет своим чередом. Будущее нужно детям, внукам, а нам надо постараться помочь", - резюмировал именитый актер.

Напомним, Михаил Боярский вот уже более 40 лет счастлив в браке с актрисой Ларисой Луппиан. У артистов двое детей - дочь Елизавета и сын Сергей, а также четверо внуков.