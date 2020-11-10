Чем закончились самые громкие романы и разводы «Ледникового периода»

Семейный дуэт Маргарита Дробязко - Повилас Ванагас с честью выдержал испытание звездными партнерами по проекту - Александром Дьяченко (фото слева) и Ларисой Вербицкой (фото вверху). Фото: Михаил ФРОЛОВ

На первый взгляд мир фигурного катания - ледяная территория, где результат дает лишь механическое исполнение тулупов, акселей, лутцев и прочих элементов. Однако шоу «Ледниковый период» доказывает обратное. За 13 лет в эфире проект как организовал несколько довольно крепких пар, так и развалил немало союзов.

Ванагас - Дробязко - Дьяченко

Женатые с 2000 года литовские фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас уже в первом сезоне «Ледникового периода» прошли серьезный экзамен на верность. Проект развел их по разным парам: ей достался блеснувший в «Брате-2» актер Александр Дьяченко, ему - легенда Первого канала Лариса Вербицкая. Невооруженным глазом было видно, что каждый номер пары - нечто большее, чем просто набор отработанных элементов. Заговорили о романе, и Ванагас не мог не чувствовать этого. Брак дал небольшую трещину, но до развода так и не дошло.

Роману Костомарову (фото справа), гражданскому супругу влюбившейся в актера Яглыча Оксаны Домниной, пришлось пережить не самые приятные эмоции. Фото: Первый канал

Костомаров - Домнина - Яглыч

Прославленные фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина в 2013 году в качестве состоящей в гражданском браке пары появились в «Ледниковом периоде». Общая дочь Настя ждала дома, пока папа катался со звездой «Большой разницы» Марусей Зыковой, а мама - с мускулистым актером Владимиром Яглычем, как раз освободившимся после брака со Светланой Ходченковой.

Чем дальше, тем очевиднее становилось: между Оксаной и Владимиром что-то происходит. Костомарова раз за разом спрашивали об этом, и спортсмен проявлял олимпийское спокойствие. А зря. В том же году на премьеру фильма «Горько!» Домнина и Яглыч пришли вместе. «Это всерьез и, надеюсь, надолго», - говорил тогда Владимир. А Оксана добавляла: «У нас любовь с первого взгляда».

Однако все улетучилось по окончании проекта: в 2014 году Костомаров и Домнина снова стали жить вместе, а затем и расписались от греха подальше. В 2016-м у них родился второй ребенок - сын Илья.

Для Анастасии Заворотнюк встреча с Петром Чернышевым стала судьбоносной. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Жигунов - Заворотнюк - Чернышев

Фигурист Петр Чернышев много раз участвовал в «Ледниковом периоде», но самым важным для него стал другой ледовый проект - «Танцы на льду. Бархатный сезон», который спортсмен выиграл вместе с Юлией Ковальчук в 2007 году. Тогда шоу вела Анастасия Заворотнюк, у которой был роман с коллегой по «Моей прекрасной няне» Сергеем Жигуновым.

«Я сразу понял, что Настя - это моя вторая половинка, она ответила мне симпатией, и я решил действовать», - вспоминал Петр. Через год они расписались, а в 2009 году оба появились в «Ледниковом периоде». Заворотнюк в качестве ведущей, Чернышев - как участник (с Ксенией Алферовой).

Затем пара тайно обвенчалась в Форосе, а на льду телепроекта отметила это событие импровизированной свадьбой - «расписала» их Татьяна Тарасова, подарившая после церемонии куклу в белоснежном наряде.

Это, возможно, самый крепкий роман в истории всех ледовых шоу - до сих пор в тяжелейшей ситуации, когда Анастасия борется с онкологией, муж рядом с ней, зарабатывает на лечение и не отходит от любимой ни на шаг.

Экс-возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов наверняка отнесся к этому с пониманием.

Авербух - Лобачева - Марьянов - Арзамасова

Ирина Лобачева и Илья Авербух вместе катались, выигрывали «серебро» Олимпиады-2002, а развелись аккурат перед выходом первого сезона «Ледникового периода», в 2007 году. В том шоу Лобачевой в пару достался актер Дмитрий Марьянов, ставший впоследствии ее гражданским мужем. Илья был тренером и опекуном пары. Марьянова не стало в 2017 году, а недавно Ирина призналась, что потеряла ребенка от него.

«Ледниковый период» заставил Лизу и Илью забыть о разнице в возрасте. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Сам Авербух летом 2020 года признался, что встречается со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой, с которой познакомился... опять же в «Ледниковом периоде». Точнее, в его промежуточной версии «Лед и пламень» в 2010 году, где Лиза заняла второе место вместе с Максимом Стависким. Теперь Арзамасова ждет возлюбленного на всех репетициях и съемках «Ледникового периода» в «Лужниках». Ей уже 25, ему всего 46 - в общем, романтика!

Первый канал.

«Ледниковый период».

Суббота, 17.20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страсти и скандалы «Ледникового периода»: Авербух схлестнулся с Родниной, Тарасова отчитала пару Бузовой, Загитова берет реванш

Шоу со скользящими по льду артистами и фигуристами продолжается (подробности)