Откуда у нас ностальгия по Брежневу

Мы говорим - «Брежнев», и сразу всплывает слово «застой» Фото: фотохроника ТАСС.

10 ноября 1982 года умер генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. Тогда это была «всего лишь» смерть главы СССР, но из сегодняшнего дня мы понимаем, что на нем закончилась огромная часть истории страны. Каким сделал Брежнев Советский Союз и почему незыблемая империя развалилась уже через 8 лет - «КП» обсудила с писателем и историком Александром Мясниковым.

ТЕРМИН «ЭПОХА ЗАСТОЯ» ПРИДУМАЛ ГОРБАЧЕВ

- Мы говорим - «Брежнев», и сразу всплывает слово «застой». Даже «эпоха застоя». В чем же страна застаивалась?

- Термин «застой» придумал Горбачев и его соратники, которым надо было объяснить нужность перестройки. Мол, при Брежневе было плохо и был застой, а вот с началом перестройки будет хорошо. Правда, Михаил Сергеевич, как всегда, лукавил и не сказал, что хорошо будет не всем.

- Это правда, что правление Брежнева началось с небывалого роста экономики? И была даже пятилетка, которую окрестили золотой?

- Взлет был на самом деле. И восьмую пятилетку - с 1966 по 1970 год - окрестили золотой не зря.

Брежнев начал с экономической реформы. Ее проводил глава Совмина Алексей Косыгин. Суть реформы была в том, чтобы дать заводам и колхозам больше самостоятельности. И обновить методы централизованного планирования. К слову, при Хрущеве централизованное управление просто исчезло, все министерства заменили совнархозами. Чтобы стало понятнее, было отменено даже МВД!

Перемены пошли экономике на пользу - по сравнению с предыдущей пятилеткой, валовой общественный продукт увеличился более чем на 350%! Выпуск промышленных товаров в СССР подскочил на 485%, а сельскохозяйственных - на 171%!

10 ноября 1982 года умер генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев Фото: фотохроника ТАСС.

- А потом эти темпы сохранялись?

- В том-то и дело, что нет. То есть экономика жила, развивалась, но страну сильно подкосило «ресурсное проклятие». Экономика становилась все более неэффективной, однобокой. Прибыль от экспорта нефти, безусловно, способствовала росту доходов населения. Но эту прибыль не направляли на структурные преобразования. И в итоге экономика стала зависеть не только от нефтедоходов, но и от импорта. А кроме того, в СССР распух военно-промышленный комплекс. Он требовал невероятных денег.

То есть при Брежневе был достигнут высший уровень развития плановой экономики. Но в этой высшей стадии проявились и все ее пороки. И в первую очередь - отсутствие мотивации у людей.

- А в чем выражалось это самое отсутствие мотивации?

- Поскольку все планировалось сверху, то от отдельного работника или предприятия мало что зависело. Это убивало инициативу снизу. А плановый характер системы доводил до абсурда. Чтобы согласовать любую мелочь, нужно было пройти несколько инстанций и получить десятки согласований. Это отбивало охоту что-либо развивать.

ХОТЕЛ УЙТИ РАНЬШЕ, НО НЕ ОТПУСТИЛИ

- В истории Леонид Ильич остался эдаким добрым, даже комичным старцем. Шамкающая речь, густые брови, смешные пародии. Поцелуи взасос с коммунистическими соратниками и африканскими диктаторами...

- Что касается шамкающей речи Брежнева - виной всему болезнь. После клинической смерти в 1976 году ему на самом деле было тяжело говорить, а уж часами выступать на съездах - тем более.

- Это правда, что он хотел оставить свой пост и уйти?

- Правда. Но ведь мы знаем старую истину: «Королем правит свита». Вокруг Брежнева сложилась очень плотная, я бы даже сказал, непробиваемая железобетонная свита. И уход Брежнева мог означать для многих потерю привилегий и теплых мест.

- С Брежневым связаны бесчисленные анекдоты. Они же были не на пустом месте?

- Конечно, не на пустом. Но, обратите внимание, не было ни одного злобного анекдота. А ведь в народном творчестве цензуры нет. Это о многом говорит.

ОН НАЧАЛ И РАЗОРУЖЕНИЕ, И АФГАНСКУЮ ВОЙНУ

- А еще Брежнева называли «голубем мира». Это издевка или всерьез?

- Судите сами: знаменитый Договор по противоракетной обороне, из которого американцы вышли только сейчас, - это Брежнев. Конвенция о запрещении химического и биологического оружия - тоже Брежнев. Звучит непривычно, но во многом благодаря именно Брежневу мир не сгорел в ядерной войне, а дотянул до наших дней. Это он наладил отношения с президентами США и вместе с главой МИДа Андреем Громыко сделал ручными лидеров стран третьего мира.

- А афганская война?

- Да, это факт. Но если посмотреть документы 1979 года, то первоначально Брежнев был категорически против ввода войск в Афганистан. Кроме того, предполагалось, что воевать с моджахедами будет афганская армия, а советский контингент - просто охранять стратегические объекты, оказывая психологическое давление на исламистов. На деле все оказалось не так.

- С чем же подошла страна к концу эпохи Брежнева, кроме знаменитого БАМа и всем памятной Олимпиады-80?

- В конце брежневской эпохи, а именно в 1982 году, СССР был вторым государством в мире по объемам промышленности и сельского хозяйства, хотя качество продукции, надо признать, отставало от европейского. За годы правления Леонида Ильича реальное благосостояние населения выросло в 1,5 раза, а численность населения СССР - на 12 миллионов человек. Наивысшего развития достигли доступность медицины и высшего образования.

В истории Леонид Ильич остался эдаким добрым, даже комичным старцем. Шамкающая речь, густые брови, смешные пародии Фото: фотохроника ТАСС.

Не стоит забывать, что при Брежневе были обеспечены бесплатным жильем 162 миллиона человек! Сегодня это звучит как фантастика! А счета за услуги ЖКХ составляли не более 3% семейного бюджета.

БЮРОКРАТИЯ МЕШАЛА ХОЗЯЙСТВЕННИКАМ

- Слишком радужная картина. Ведь были проблемы?

- Конечно. И большие. Но главные проблемы были в системе партийного управления страной. Вот где был тот самый застой! Дело в том, что параллельно всем госструктурам существовали партийные. Начиная с самых низов. Это сродни поговорке «у семи нянек дитя без глаза». Есть же научный закон - параллельные линии не пересекаются. Но ведь нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять! Ну, и законов, которые бы они не попытались переделать, соответственно.

- Опять же «нефтяная игла»...

- Да, самый большой минус, это, пожалуй, спад в экономике. В последнее десятилетие брежневской эпохи в СССР заметно снизились темпы роста. Хотя как раз в это время в Сибири находят богатые нефтяные месторождения. И СССР плотно садится на «нефтяную иглу», и только торговля нефтью не давала советской экономике резко рухнуть.

Мы сильно отстали от американцев по развитию высоких технологий. В 1980 году в США началась эра персональных компьютеров, а у нас даже такого слова не знали. Ну и, конечно, дефицит товаров. С ним тоже ассоциируется брежневская эпоха у многих людей.

При Брежневе никому и в голову не могло прийти, что такая огромная держава может рухнуть. Но когда люди слишком долго живут в стабильности, они перестают ее ценить Фото: фотохроника ТАСС.

ТАКОЙ «ЗОЛОТОЙ СОЦИАЛИЗМ» НАМ УЖЕ НЕ ПОВТОРИТЬ

- То есть в эпоху Брежнева были одновременно и застой, и золотая пора? С одной стороны, советские люди стали богаче. А с другой - топтание на месте стало потом причиной перестройки. Так?

- Перестройка на самом деле привела к развалу СССР. При Брежневе никому и в голову не могло прийти, что такая огромная держава может рухнуть. Но когда люди слишком долго живут в стабильности, они перестают ее ценить. Такое в истории человечества случалось не раз. Начало нагнетаться напряженное ожидание перемен. У Цоя есть песня «Перемен, мы ждем перемен», которая после застоя воспринималась очень четко и ясно, о чем он пел.

- А что-то можно взять как пример для подражания из эпохи Брежнева?

- Это практически невозможно! Все другое: и страна, и власть. Политический и экономический застой позднего Леонида Ильича скорее урок - как делать нельзя.

Но удивительное в том, что, когда люди говорят о ностальгии по Советскому Союзу, они имеют в виду именно эпоху Брежнева. Потому что его социальная политика была лучшей за всю историю СССР! Вот только повторить ее в современной России нереально.

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