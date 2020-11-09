«Аллегоричное произведение»: Новая песня Григория Лепса «Небеса» посвящена Ивану Грозному

Стало известно, что частью саундтрека к сериалу станет новая песня Григория Лепса «Небеса»

Чем ближе премьера исторической многосерийной драмы «Грозный» (Россия 1), тем больше материалов о проекте попадает в доступ. Так, стало известно, что частью саундтрека к сериалу станет новая песня Григория Лепса «Небеса».

Мелодию сочинил один из самых известных русских кинокомпозиторов Эдуард Артемьев.

- Конечно, музыкальная композиция не может сравниться с величием царя, но у меня и не было такой задачи. Прежде всего, я хотел при помощи музыки показать Грозного человеком. Для меня это великий русский царь, самодержец, он заложил основу нашей великой страны, создал самое могущественное на континенте государство. Безусловно, это грандиозная историческая фигура. Мне самому очень интересно посмотреть, что получилось, как наложилась мелодия на картину.

Автором текста выступила Ира Эйфория из Иваново (писала песни для Лолиты, Наргиз, Ольги Бузовой, Наташи Королевой, Ларисы Долиной и проч.). А Григорий Лепс исполнил песню.

- Иван Грозный сыграл очень важную роль для страны, - уверен артист. - Как бы ни жил в его правление народ, какие бы катаклизмы ни переживала при нем страна, для российского государства он был выдающейся личностью. Я рад, что мне доверили исполнить песню к картине, которая рассказывает о той эпохе. Песня «Небеса» ближе к народной музыке, чем к эстрадной. В ней довольно завуалированные слова, своеобразная гармоническая сетка и непривычное для меня исполнение. Есть произведения, которые ярко выражают то, что я делаю в своей музыке – хриплю, кричу. А здесь, чтобы донести главную идею до слушателя, мне надо в большей степени пропеть. Для меня это не проблема, а хороший и полезный опыт. У нас получилось аллегоричное произведение, и каждый сделает свой вывод.

В скором времени проект выходит в эфир

В сериале «Грозный» главную роль Ивана IV сыграли Александр Яценко (князь московский Иоанн в молодости) и Сергей Маковецкий. В проекте также заняты Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Виктор Сухоруков, Владимир Стеклов, Виктор Добронравов и другие.

В скором времени проект выходит в эфир канала «Россия 1» и на платформе «Смотрим».