Лица полиции

Для многих из нас сотрудники полиции стали настоящими ангелами-хранителями. Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА/ТАСС

В жизни всегда есть место подвигу. Особенно если речь о жизни полицейского. Понятно, что и в самой службе хватает адреналина, но часто именно полицейские первыми приходят на помощь.

К Дню сотрудника органов внутренних дел «Комсомолка» собрала истории с разных концов страны, которые показывают, какие сюрпризы подкидывает полицейским судьба и как они с честью выходят из непростых ситуаций.

В роли ПОЖАРНЫХ...

Сержанты Ким Гильсен, Глеб Бирюков и стажер Станислав Бузук патрулировали улицы на востоке Москвы, когда заметили, как из одного из частных домов валит дым. Перепуганные соседи рассказали полицейским, что внутри остались люди.

Ждать пожарных было некогда, и патрульные недолго думая пошли внутрь.

- Мы взяли под руки бабушку и вынесли ее на улицу, - вспоминает Бирюков.

Из полезного на пожаре оборудования у полицейских были с собой разве что фонарики. Но даже они не помогали, и из-за дыма видимость внутри дома была очень плохой. Пришлось вернуться в горящие комнаты еще раз, ведь там оставались женщина с маленьким ребенком.

- Если бы не полицейские, меня, наверно, уже не было, - говорит Елена Каталкина, которую ребята на руках вынесли из огня.

...врачей...

- Ребенок кричит, его рвет, супруга лежит на сиденье, ей плохо, она не может говорить, а я за рулем машины - не знаю, куда деться, - вспоминает самый, пожалуй, страшный день своей жизни житель Самары.

Он застрял в пробке, когда жене и годовалому сыну стало плохо. Увидев экипаж ДПС на мотоциклах, он попросил о помощи. Старший лейтенант Владимир Уренев и капитан Николай Борцов стали работать как ледокол - прокладывали машине с больными людьми дорогу. Скоро подъехал командир полка ДПС подполковник Алексей Павлов. Полицейские пересадили женщину и ребенка в патрульную машину и повезли в больницу.

По дороге женщина потеряла сознание, так что в приемное отделение и ее, и ребенка занесли на руках. Старания оказались не напрасными: медики сказали, что, если бы больных привезли позже, их могли бы не спасти.

...и спасателей

Экипаж лейтенанта Ольги Юрковой из Ижевска получил сообщение: девушка-подросток грозилась спрыгнуть с балкона 17-го этажа.

- Я поднялась на этаж и приоткрыла дверь на общий балкон. Завела беседу - спросила: «Что ты у меня, солнышко, здесь делаешь?» - вспоминает Ольга. - Девочка сказала: «Если вы подойдете, я спрыгну».

Так и разговаривали: лейтенант пыталась успокоить подростка, а та твердила, что сейчас сделает непоправимое. Хорошо, что полицейская не просто вела душеспасительную беседу, но и медленно подбиралась к школьнице. Когда до девочки оставалась пара метров, Ольга Юркова рванула вперед, схватила перепуганного ребенка и сняла с парапета балкона.

- Я ее подняла и сказала: «Пойдем, солнышко, мы там с тобой поговорим». Надо было ее увести подальше от этого места, - вспоминает лейтенант и добавляет: - А вообще-то я очень боюсь высоты.

«Комсомольская правда» поздравляет сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником! Спасибо, что вы рядом!