Вопрос дня: Как остановить убыль населения? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Население России пятый год подряд продолжает сокращаться. Естественная убыль населения с января по август 2020 года составила 346,9 тыс. человек — это выше чем за весь прошлый год (317,2 тыс.). Такие данные приводятся в докладе Счетной палаты.

В связи с этим мы спросили экспертов, политиков, общественных деятелей: как остановить убыль населения?

Ирина ВОЛЫНЕЦ, глава Национального родительского комитета:

- Нужен закон о статусе многодетной семьи. Родители должны быть уверены, что смогут прокормить не одного, а троих-четверых детей. Многодетная семья обязана стать модной в России.

Евгений БУНИМОВИЧ, глава Комиссии по образованию Мосгордумы:

- Кроме вложения средств, необходимо и уважение, ощущение значимости семьи. Почему во Франции больше двух детей на одну семью? Потому что там система мер, там это национальный стимул и со стороны государства, и со стороны общества.

Владимир МУКОМЕЛЬ, Институт социологии РАН:

- Снижение численности населения пока тормозится лишь привлечением мигрантов. А семьи в России не готовы рожать по 5 - 7 детей. Потому основные усилия государства надо направить на увеличение продолжительности здоровой качественной жизни.

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, сооснователь Межрегионального отцовского комитета:

- Лев Гумилев давно предсказывал, что Россия в демографическом смысле находится на этапе золотой осени. Этого не преодолеть...

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства:

- Если государство будет стимулировать рост населения на селе, где меньше проблем и с безопасностью, и с пропитанием, и с простором, то рождаемость будет увеличиваться. При решении вопросов с доступностью медуслуг, образования и очагов культуры. Начнете кроме агрохолдингов поддерживать обычные коллективные хозяйства, фермеров - Россия начнет селом прирастать.

Вадим КОЖЕНОВ, глава Федерации мигрантов России:

- Если государство скажет: нам нужен миллион граждан, им упрощенное гражданство введем, этот миллион прибудет довольно быстро. Но нужно ли это государству? Может, лучше рождаемость повышать? Пусть блогеры пропагандируют беременность. Двадцатка девушек-блогеров забеременеют, это пойдет в массы и даст серьезный эффект. Еще я бы выключал ТВ и интернет в пятницу вечером и включал в понедельник утром. Ведь через 9 месяцев после пожара на Останкинской башне зафиксировали всплеск рождаемости.

В ТЕМУ

Главная причина - не коронавирус: Почему уменьшается население России

Естественная убыль населения страны продолжается (подробности)