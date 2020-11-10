Муж-миллионер Ольги Кабо перед разводом стал банкротом

Ольга Кабо и Николай Разгуляев прожили вместе 11 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ольга Кабо и Николай Разгуляев прожили вместе 11 лет. 30 октября, в день рождения миллионера (ему исполнилось 60), суд расторг их брак. Звезда российского кино и состоятельный бизнесмен выглядели идеальной парой. По крайней мере, сама Ольга не раз рассказывала в интервью, что ее избранник – то самое надежное плечо, которое она обрела после нескольких лет одиночества. Кабо вышла замуж за Разгуляева в 41 год, а в 44 года родила от него сына Витю. Звездное семейство жило в загородном доме бизнесмена, Ольга никогда ни в чем не нуждалась. После развода ей досталась квартира в Москве.

Между тем, выяснилось, что финансовое состояние Разгуляева было далеко не таким блестящим, как это казалось со стороны. В 2011 году бизнесмен вместе с компаньонами основал фирму по обслуживанию и ремонту автотранспорта. Разгуляев стал генеральным директором автопредприятия. А через год учредил еще одну компанию - в сфере программирования и связи. Разгуляев и его семья жили на широкую ногу, бизнесмен часто появлялся на красных дорожках и светских мероприятиях вместе с красавицей женой. Однако в прошлом году пара перестала выходить вместе на публику.

Примерно в то же время у Разгуляева начались крупные финансовые проблемы. Накануне развода пары арбитражный суд Московской области признал бизнесмена банкротом, сообщает EG.RU. Согласно решению арбитража, Разгуляев сам обратился в суд с заявлением о признании себя несостоятельным. К тому времени у супруга Кабо накопилось долгов на сумму в 362 миллиона рублей, которые он не смог погасить.

- Образование неплатежеспособности должник связывает с ухудшением финансового положения, безуспешной предпринимательской деятельностью и обеспечением за третье лицо. Должник ходатайствует о введении реализации имущества, - сообщается в судебном акте.

После развода сын пары Витя остался с мамой. Фото: Инстаграм.

Ранее, в 2019 году миллионер закрыл и ликвидировал одну из своих фирм.

- Возможно, нарастающие как снежный ком проблемы с бизнесом у Разгуляева и возникающие на этой почве размолвки с Кабо и заставили ее подать на развод и поделить нажитое в браке имущество, - рассказали знакомые экс-супругов.

После развода пары их сын Витя остался жить с мамой. От первого брака у Ольги есть дочь Татьяна, ей 22 года. Татьяна занимается балетом: девушка окончила Академию хореографии при Большом театре и стала выпускницей балетмейстерского факультета ГИТИСа. Дочку Кабо родила в первом браке с бизнесменом и политиком Эдуардом Василишиным. Супруги поженились в 1997 году и развелись в 2004-м. В период их брака Василишин занимал пост сенатора от Брянской области, а также владел успешным бизнесом по продаже картофеля. После развода с Ольгой бизнесмен уехал на ПМЖ в Лондон. Ольга Кабо не любит говорить о причинах развода с первым мужем и только упоминает: супруг мечтал, чтобы она оставила актерскую карьеру и стала домохозяйкой.