Актриса Галина Польских нелестно высказалась о Светлане Светличной

Светлана Светличная в последнее время только и делает, что обвиняет своего сына и внучку Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Светлана Светличная в последнее время только и делает, что обвиняет своего сына и внучку. Мол, они хотят ее убить из-за квартиры. Однако Галина Польских решила прояснить, что на самом деле происходит в жизни звезды культового фильма "Бриллиантовая рука".

"Думаю, Света преувеличивает. Со старшим сыном у нее давний конфликт. А младший, кажется, умер от передозировки наркотиков, и психика ее надломилась", - огорошила признанием Галина Польских.

Звезда фильмов "Я шагаю по Москве" и "Выше радуги" с сожалением отметила, что кинематограф не очень нуждается в 80-летних актрисах. "Света - прекрасная актриса. Если бы занять ее работой, дать роль, она перестала бы ходить на телешоу и придумывать всякие несуразности. Какие-то армяне крутились около нее и мутили воду с квартирой. Подробностей не знаю. Конечно, квартира должна достаться ее сыну, а кому еще?", - цитирует знаменитую актрису "Экспресс газета".

В конце октября самая желанная блондинка советского экрана попросила о помощи. Светличная убеждена, что сын Алексей и внучка Маша сживают ее со свету ради московской квартиры. Не так давно актриса обнаружила в хоромах ртуть.

Заслуженная актриса решила переписать завещание и лишить родных наследства, ведь наследник не звонит ей уже десять лет. Его жену Ольгу и свою внучку Светличная и вовсе боится. "Они хотят от меня избавиться. Для того, чтобы освободила я квартиру. Есть родные и любимые, а есть непонятные. Почему у меня такие дети? Я родила таких отвратительных людей! И мне и страшно, и больно, и обидно!", - заявила она в эфире программы "Звезды сошлись".

Знаменитость считает, что ее сын сгубил свою жизнь алкоголем. Когда актрисе диагностировали онкологию, Алексей ее даже не навещал. По словам артистки, она старалась быть хорошей матерью и бабушкой. "Я и звонила, и ездила, с подарками, со всеми делами, но они настолько другие, что, кажется, будто мы на разных планетах", - резюмировала Светличная.