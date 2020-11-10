Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 10 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

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АЛИЕВА ПОБЕДЫ

"Уважаемый господин Байден. Искренне поздравляю Вас с избранием на должность Президента Соединенных Штатов Америки", - с таких слов начал новую неделю войны в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В нескольких абзацах он рассказал Байдену, как окрепнут "в период Вашего президентства дружественные и партнерские отношения между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки". А потом заверил, что "Азербайджан готов обеспечить совместное проживание в Нагорном Карабахе азербайджанской и армянской общин на основе мира, безопасности и взаимоуважения".

Потом Ильхам Алиев позвонил командиру объединения, генерал-лейтенанту Хикмету Мирзоеву и узнал, что город Шуша освобожден.

БОИ ЗА ШУШИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

"На Ходжавендском направлении фронта уничтожена живая сила противника. 9 ноября точным огнем наших подразделений была уничтожена живая сила противника на Ходжавендском направлении фронта", - сообщает Минобороны Армении.

"Подразделения Минобороны продолжают упорные бои за Шуши. В группах противника огненные удары. Два вражеских военнослужащих преодолены", - пишет в понедельник днем пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Военные еще надеются отбить древнюю столицу Нагорного Карабаха, но их вытесняют к Степанакерту, который тоже уже в огне.

СБИТ РОССИЙСКИЙ ВЕРТОЛЕТ МИ-24

Вечером 9 ноября Минобороны России подтвердило, что российский Ми-24 был сбит над территорией Армении с земли с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Это произошло 9 ноября, около 17.30 по московскому времени. По предварительным данным, ракета была выпущена с территории Нахичеванской автономной республики. В результате крушения вертолета погибли два члена экипажа, один получил ранения.

Позже Азербайджан заявил, что сбил российский вертолет по ошибке. "Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны" - говорится в заявлении МИД.

МЧС Армении опубликовало фото с места крушения сбитого вертолета Ми-24.

Вечером Минобороны Армении опубликовало заявление: "Минобороны Республики Армения выражает глубокие соболезнования Минобороны России в связи с гибелью раненых летчиков вертолета на территории РА и поддержкой их родственников и родственников. Российские пилоты погибли выполняя обязанности по союзу безопасности Республики Армения, поэтому по нашим данным они будут представлены к государственным наградам Армении".

"Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны", - сообщил МИД РФ.

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