МИД России: "Признание Баку вины оцениваем позитивно"

Из трех членов экипажа выжил лишь один человек. Фото: REUTERS

Ночью в официальном паблике МИД России появилась реакция на сбитый Минобороны Азербайджана российский вертолет Ми-24.

"В связи с заявлением МИД Азербайджана о трагическом инциденте, в результате которого был сбит российский военный вертолет Ми-24: Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны".

Ранее, а точнее в 21.13 на сайте МИД Азербайджана появилось следующее заявление:

"Согласно информации, полученной Министерством обороны Азербайджанской Республики от Министерства обороны России, 9 ноября этого года в 18:30 военный вертолет Ми-24 Российской Федерации был сбит на Нахчыванский участок армяно-азербайджанской государственной границы. В этой связи следует подчеркнуть следующее: полет вертолета проходил в непосредственной близости от армяно-азербайджанской государственной границы, а в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные военные столкновения, полет проходил в темноте, на малой высоте, вне зоны обнаружения РЛС ПВО. Вертолеты ВВС России ранее в указанном районе не видели".

МЧС Армении первым опубликовало фотографии с места крушения Ми- 24

В заявлении также говорится, что "с учетом напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями со стороны армянской стороны" дежурный боевой расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) принял решение об открытии огня.

"Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с этим трагическим инцидентом, который носит случайный характер и не был направлен против российской стороны. Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявили в МИД Азербайджана и предложили выплатить родственникам погибших и раненых "соответствующую компенсацию".

"Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий", - сообщил ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Военное ведомства России опубликовали также последнюю информацию, которую предоставили в Минобороны Армении:

"Согласно сводки 9 ноября около 17.30 по московскому времени при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли с переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члены экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования. Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету".

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