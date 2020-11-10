Россия, Армения и Азербайджан подписали заявление о прекращении войны в Карабахе

Война в Нагорном Карабахе завершена Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Об этом в ночь на понедельник, 10 ноября, объявил глава армянского правительства.

«Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я лично принял очень тяжелое решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01:00. Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненен для меня и нашего народа», - говорится в его сообщении.

По словам Никола Пашиняна, он принял это решение на основании собственного «глубокого анализа военной ситуации и оценок людей, которые знают ее лучше всех».

Премьер-министр Армении отметил, что это «не победа, но и поражения нет», однако это «должно стать началом нашего национального единства, эпохи возрождения».

Напомним, как писал сайт kp.ru, очередное обострение продолжающегося уже более 30 лет территориального конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, когда в Азербайджане сообщили, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

В ответ Ереван заявил о «начале наступления» Баку на карабахском направлении. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в обеих республиках ввели военное положение и объявили мобилизацию.

Боевые действия пытались прекратить уже не раз. После переговоров азербайджанского и армянского министров иностранных дел в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, а также обмене телами погибшими и пленными. Однако уже на следующий день обе стороны обвинили друг друга в нарушениях режима тишины.

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