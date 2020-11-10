Путин сообщил о вводе российских миротворцев в Карабах

Война в Нагорном Карабахе завершена Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что наша страна вводит миротворцев а Нагорный Карабах. Он также сказал, что вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армения Пашиняном подписал заявление о прекращении войны в регионе.

Он уточнил, что в документе «объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года».

«Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», - сказал Владимир Путин.

В подписанном лидерами трех стран заявлении также указывается, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останавливаются на ранее занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут размещены российские миротворцы.

Кроме того, как рассказал Владимир Путин, обе стороны конфликта должны обменяться военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.

«Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России», - отметил президент.

Напомним, как писал сайт kp.ru, очередное обострение продолжающегося уже более 30 лет территориального конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, когда в Азербайджане сообщили, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

С тех пор боевые действия в регионе пытались прекратить уже не раз. После переговоров азербайджанского и армянского министров иностранных дел в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, а также обмене телами погибшими и пленными. Однако уже на следующий день обе стороны обвинили друг друга в нарушениях режима тишины.

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Полное прекращение огня в регионе начинается с 00:00 (мск) 10 ноября (подробности).