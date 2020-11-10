Прекращение войны в Нагорном Карабахе: прямая онлайн-трансляция

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Фото: REUTERS
Премьер министр Армении Никол Пашинян ночью, 10 ноября, сообщил, что подписал заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Третьей стороной договора стала Россия. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию событий после прекращения войны в Нагорном Карабахе.
Позже Владимир Путин сообщил о деталях, которые были описаны в документах. Вот главные тезисы его заявления:
- Полное прекращение огня начинается с 00:00 мск 10 ноября
- Все транспортные узлы в Карабахе разблокируются
- Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными
- Азербайджанские и армянские силы остановятся на занятых ими позициях
- Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов, - заявил президент России.
В Армении новости о перемирии встретили не спокойно. На улицы вышли люди, недовольные сложившейся ситуацией. KP.RU ведет прямую трансляцию событий, которые последовали за объявленнным перемирием.
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