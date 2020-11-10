Путин – Алиеву и Пашиняну: Я очень рассчитываю, что наше заявление создаст условия для мира в Карабахе на историческую перспективу

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля.

Отработанный за время пандемии формат переговоров по видеоконференции очень пригодился при проведении экстренных трехсторонних переговоров между президентом России, президентом Азербайджана и премьером Армении. Тем не менее весь вечер понедельника трое лидеров провели за обсуждением условий перемирия в Карабахе, по итогам которого удалось подписать заявление о прекращении огня.

- Я очень рассчитываю, что это решение не только положит конец многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали, - сказал Путин, когда все документы были уже согласованы. – Но самое главное создаст благоприятные, на историческую перспективу обстановку для отношений в регионе между Азербайджаном и Арменией.

- Согласование позиций заняло не один час и не один день, - сказал Ильхам Алиев. – Но мы вышли на урегулирование, которое отвечает интересам народов и Армении, и Азербайджана, и странам региона. Уверен, что это положит конец и противостоянию, и кровопролитию.

После этого Путин и Алиев подписали трехстороннее заявление. Точно так же президент России подписал его вместе с премьером Армении.

- Я думаю, это пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанского народов, - сказал Путин. – Россия сделает все, чтобы все достигнутые позиции исполнялись. Желаю всего самого доброго всем людям и всем народам, которые проживают на этих территориях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин ввел в Карабах российских миротворцев и остановил войну

Президент России лично вел переговоры о мире с Алиевы и Пашиняном (подробности)