Беспорядки в Армении: Протестующие разгромили правительство, ворвались в парламент, избили спикера

На улицы Еревана вышли тысячи недовольных. Фото: REUTERS

В Армении новости о прекращении войны в Нагорном Карабахе встретили недовольством. Сразу же после заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о подписании заявления об этом на улице начали собираться люди.

Первые скопления протестующих были замечены на площади Республики. По сообщениям местных СМИ, туда пришло несколько тысяч человек.

Часть протестующих выломали двери здания правительства и ворвались внутрь. На первом этаже разбили несколько стекол, в зале заседаний сломали стулья, технику.

Протестующие ворвались в здание правительства Армении/ Фото: REUTERS

Другая часть недовольных дошла до резиденции Пашиняна, а затем митингующие двинулись к зданию парламента страны. Люди с криками заполнили зал заседаний. Внутри царит хаос: никто никого не слушает, присутствующие швыряют друг в друга пластиковые бутылки, передает SputnikArmenia.

Тем временем, у парламента Армении произошла стычка демонстрантов с охранниками спикера парламента Арарата Мирзояна. Политика избили. Лишь спустя время его удалось вывезти в больницу, сообщает Sputnik Армения.

Сложная ситуация в стране вынудили премьер-министра Никола Пашиняна выйти в прямой эфир Фейсбука. Политик объяснил, что был вынужден пойти на подписание соглашения по Нагорному Карабаху так как "не было другого выхода".

- Некоторые из погромщиков в Ереване были в Карабахе, но почему-то оставили свои позиции и сбежали оттуда. Среди них есть и генерал. Официально заявляю, что все зачинщики будут наказаны по всей строгости закона, - сказал Пашинян.

. Фото: REUTERS

После этого в дом правительства приехали силовики. О задержаниях информации не поступало.

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