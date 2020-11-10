В Берлине закрылся аэропорт, спасший жителей города в начале холодной войны

Так в Берлине провожали последний рейс из аэропорта Тегель. Фото: REUTERS

В Берлине закрылся один из самых крупных аэропортов ФРГ - Тегель. Теперь все рейсы будет принимать и отправлять аэропорт Берлин-Бранденбург (BER), открывшийся неделю назад.

Жители германской столицы любили Тегель за компактные размеры и близость к центру города. И администрация Тегеля предоставила возможность им попрощаться с аэропортом. За символическую плату желающие могли в последний раз пройти все процедуры, предусмотренные при посадке в самолет - от регистрации до предполетного досмотра.

Трепетное отношение к старому аэропорту обусловлено передаваемыми от дедушек и бабушек историями о том, как Тегель спас берлинцев во времена «холодной войны» от голода и холода.

В 1945 году Берлин был поделен победителями на четыре сектора: советский, американский, британский и французский. В 1948 году бывшие союзники на подконтрольной им территории ввели в обращение немецкую марку. В СССР посчитали это нарушением Потсдамского соглашения, так как денежная реформа разделила экономику Германии на две части.

Советский Союз начал блокаду Западного Берлина, перекрыв все шоссе, речные каналы и железные дороги, по которым в город доставлялось продовольствие и уголь. У союзников для коммуникации оставалось три воздушных коридора, и город начали снабжать с помощью транспортной авиации. Мощностей аэропорта Темпельхоф для этого не хватало, и Франция дала разрешение на строительство в своем секторе нового аэропорта — Тегель.

Всего за два месяца была построена самая длинная в Европе взлетно-посадочная полоса длиной 2400 м, и в ноябре 1948 года здесь приземлился первый самолет. За полгода, которые продолжалась блокада, в Западный Берлин было совершено 278228 полетов, доставлено более 2 млн. тонн грузов.

В свое время, основные сооружения аэропорта Тегель спешно построили всего за несколько месяцев. Фото: REUTERS

Французы до 1960 года использовали Тегель в качестве военного аэропорта. 60 лет назад здесь приземлился первый пассажирский самолет авиакомпании Air France. А через несколько лет в Тегель стали летать авиакомпании из США и Великобритании. Всем остальным доступ в в этот аэропорт был закрыт. Перевозками в Западный Берлин могли заниматься только страны-союзники. Первый самолет Lufthansa приземлился здесь лишь после воссоединения Германии.

В прошлом году Тегелю был присвоен статус охраняемого памятника. Сносить здание аэропорта запрещено. В ближайшие годы на летном поле появятся жилые дома, а в здании бывшего аэровокзала будет работать парк инновационных технологий.

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