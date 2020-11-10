В Лондоне продается квартира с точной копией Овального кабинета Белого дома за $180 миллионов

Овальный кабинет считается основным рабочим местом президентов США в Белом доме. Фото: EAST NEWS

В одном из самых дорогих районов Лондона, Мейфэре, на Гросвенор-сквер, выставлена на продажу квартира, частью которой является точная копия Овального кабинета вашингтонского Белого дома.

Комната, являющаяся точной копией рабочего кабинета президента США, была оформлена по просьбе Джозефа Кеннеди, отца 35-го американского президента Джона Кеннеди, служившего послом США в Великобритании с 1938 по 1940 год.

Некоторые историки считают, что именно обстановка этого кабинета, в котором часто находился маленький Джон, вдохновила его на то, чтобы заняться политикой.

Квартира находится в здании бывшего посольства США на Гросвенор-сквер, дом №1. Приобрести элитную недвижимость предлагается за $180 млн.

И вроде бы уже есть покупатель. В агентстве недвижимости сообщили, что есть человек, имя которого держится в тайне, желающий выкупить сразу сразу несколько квартир в этом доме и объединить их в одну, общей площадью в 15600 кв.м.

- Если сделка состоится, то она будет самой крупной в этом году, - говорит исполнительный директор риэлтерской компании Габриэль Йорк.

В доме по указанному адресу -- 44 квартиры. Они принадлежат самым богатым и известным британцам. Большинство из них – это владельцы крупных компаний и предприятий, имеющие многомиллиардное состояние.

К услугам жильцов - спа-центр, кинозал, фитнес-центр, бассейн, конференц-зал для переговоров. Прийти просто так к кому-то в гости не получится – в доме работают консьержи и охранники, круглосуточно за зданием ведется видеонаблюдение.