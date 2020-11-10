Трамп обещает предать огласке шокирующую правду о выборах

Трамп продолжает настаивать на том, что демократы украли у него победу. Фото: REUTERS

Глава Белого дома США Дональд Трамп на своей странице в Twitter пообещал «опубликовать шокирующие данные» о президентской гонке.

По словам американского лидера, Невада стала «рассадником фальшивых голосов», а члены его штаба обнаружили доказательства массовых фальсификаций и вскоре готовы будут их обнародовать.

Правда, даже если Трампу удастся доказать полный беспредел при подсчете Неваде, для него это ни на что не влияет – штат дает лишь 6 голосов членов Коллегии выборщиков, а этого явно не хватает, чтобы можно было оспаривать итоги выборов.

Трамп продолжает настаивать на том, что демократы украли у него победу с помощью подтасовок бюллетеней и, в первую очередь, благодаря почтовому голосованию, против которого республиканцы выступали на протяжении всей президентской гонки.

Накануне стало известно, что штаб Трампа подал иск в суд с требованием пересчитать бюллетени в Пенсильвании – здесь уже речь идет о гораздо большем количестве голосов выборщиков, поскольку на долю этого штата их приходится целых 20.

Вместе с тем, эксперты утверждают, что Трамп внутренне смирился с поражением и готов его признать. Такой вывод они делают на основании заявления республиканца о его желании поучаствовать в борьбе за главный пост страны в 2024 году.