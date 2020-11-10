Американские СМИ распределяют посты в администрации Байдена

СМИ уже дают свои прогнозы по составу администрации президента Джо Байдена. Фото: REUTERS

Не дожидаясь официального объявления итогов прошедших в США президентских выборов, американские СМИ уже дают свои прогнозы по составу администрации президента Джо Байдена.

Газета Politico считает, что Байден впервые в истории США может назначить афроамериканца или женщину на посты глав оборонного ведомства и минфина. До настоящего времени ими руководили только белые мужчины.

Новым министром обороны может стать Мишель Флоной, бывший зам. главы Пентагона по политическим делам. Также может быть рассмотрена кандидатура сенатора от Демократической партии Тэмми Дакуорт.

Мишель Флорной может стать руководителем Пентагона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарем планируется назначить бывшего помощника по национальной безопасности в администрации Обамы Сьюзан Райс. А на должность главы минфина – член совета управляющих Федерального резерва Лаэль Брейнард.

Сьюзан Райс - один из главных кандидатов на должность Госсекретаря США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпредом США при ООН, скорее всего, Байден назначит бывшего зам. госсекретаря по политическим вопросам Венди Шерман. Именно она курировала политику США в отношении Северной Кореи в администрации Билла Клинтона. Также Шерман была ведущим переговорщиком по ядерной сделке с Ираном.

Конкурентом Шерман может быть соперник Байдена на выборах, открытый гей и бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич. Хотя, по информации СМИ, он претендует на пост министра по делам ветеранов.

Прогнозы сделаны на основе анонимных разговоров с помощниками Байдена, которые особо отметили, что выдвижение избранным президентом своих протеже на многие посты в администрацию может быть затруднено, если Республиканской партии удастся сохранить большинстве в Сенате, который имеет право блокировать назначения.