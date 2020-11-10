Почему все протестующие в Ереване не на передовой в Карабахе

Ереван. Участники протеста в зале заседаний в здании Национального собрания Республики Армения в ночь на 10 ноября. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Помните еще недавние армянские новости? «Замминистра юстиции Армении освобожден от должности - он отправился в Карабах добровольцем». «Супруга премьер-министра страны Анна Акопян собирает женский отряд ». «Никол Пашинян обещает, что если народ от него потребует, он наденет форму и возьмет в руки автомат»…

Я смотрел в эти дни бесчисленные ролики азербайджанского министерства обороны, в которых один за другим наносят удары по армянским войскам ударные беспилотники. Их сотни. Маленькие, большие, «одноразовые» дроны-камикадзе, мощнейшие турецкие «Байрактары»… Баку не жалел боеприпасы ни на технику противника, ни на пехоту…

В первые две недели войны, за которыми я наблюдал вживую, находясь в зоне конфликта, азербайджанская беспилотная авиация настолько обескровила карабахскую противовоздушную оборону, что господство в воздухе стало практически осязаемым. Мне приходилось бегать по Степанакерту от «камикадзе» Harop, израильского производства – ощущение не из приятных. Нарастающий, сверлящий звук мотора этого беспилотника заставляет открывать в себе доселе неизведанные физические ресурсы. В ответ – лишь стрелковое оружие, которым сбить небольшой дрон довольно проблематично.

Давайте констатировать непреложный факт: Азербайджан почти 30 лет готовился к реваншу. Он закупался новейшей техникой, осваивал новые технологии, наблюдал за тактическими наработками сильнейших армий, в том числе – России и Турции, небольшими обострениями прощупывал оборону будущего противника…

Армения, к ее нынешнему сожалению, почивала на лаврах прошлых побед, заигрывала в многовекторность, оставаясь в ОДКБ и при этом требуя вывести российскую базу из Гюмри. Так и хочется спросить сегодня у Никола Пашиняна: «Господин президент, помогли вам ваши янки? Или может быть Макрон посильно поучаствовал в судьбе Карабаха?»

«Нас предал Путин», - пишут мне сегодня из Еревана. А я смотрю на новостную хронику и, скрипя зубами, недоумеваю – тысячи здоровых мужиков громят здание правительство, избивают политиков, рыдают на площадях, маршируют по улицам. И вспоминаю по-настоящему героических защитников Арцаха - в окопах на передовой, на артиллерийских позициях, которые в любой момент могут накрыть с воздуха беспилотники, в госпиталях со страшнейшими ранениями и злостью в глазах. Они честно сражались за свою землю, пока в глубоком тылу шли диванные битвы «офисных Рэмбо».

«Мы записались добровольцами, но это политика Пашиняна, он специально не отправлял нас». Тогда причем здесь Путин? Кто ж в таком случае предатель? И почему добровольцы, к примеру, из Абхазии благополучно добирались до фронта, а тысячи молодых и здоровых мужиков оставались в Ереване? Этот вопрос, кстати, сегодня задают и бойцы из Арцаха: «Почему вы там, на площадях призываете продолжить войну? Встаньте рядом с нами и направьте свой гнев на врага».

Впрочем, вряд ли массовое добровольчество смогло бы кардинально переломить ситуацию. Потому что одним боевым духом (который у армянских отрядов на передовой действительно зашкаливал) «Байрактары» на высоте 8 тысяч метров не сбиваются. А старенькие «Осы» эту задачу выполнить не способны. Пашиняну нужно было обеспечивать паритет в воздухе, перекидывать в регион современные системы ПВО, использовать авиацию… Для этого нужно политическое мужество, которого премьеру Армении не хватило. И нынешнее соглашение, разумеется, воспримут как его личное поражение, которое может поставить крест на его карьере. Хотя юридически – это исполнение обязательств, принятых по итогам первой войны. Ереван обещал поэтапно передать Баку семь районов по формуле «5+2». В итоге Азербайджан взял их силой. Погибли тысячи человек.

Баку на правах победителя, к слову, тоже не выглядит благородно. Ильхам Алиев интонацией хулигана, отпинавшего первоклассника, надсмехается над премьером Армении, радостно потрясая пальцем в воздухе: «Что случилось, Пашинян? Что случилось? Ты дорогу в Джебраил проводил. Танцевал. Что случилось со статусом Карабаха? К черту отправился статус. К чертовой матери отправился статус».

А Путин, как ни крути, не предал, а спас остатки Карабаха. Потому что вслед за Шуши, которую взяли под контроль азербайджанские войска, неминуемо пал бы и Степанакерт. А за ним и весь Арцах. Только жертв было бы еще больше. И уж точно никакого статуса, даже непризнанного.

Примечательно, что соглашение было заключено без участия Анкары. Москва в очередной раз подтвердила свои претензии на влияние в закавказском регионе, остановив кровопролитную войну в ходе сложнейших переговоров. Впрочем, это не значит, что Турция не скажет своего слова. Ходят слухи, что при создании механизмов контроля соблюдения режима прекращения огня, возможно, будут созданы совместные российско-турецкие обсервационные пункты. Нечто похожее мы уже видели – в сирийском Идлибе. Хотя политически, конечно, нам лучше обойтись без посторонней помощи.

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