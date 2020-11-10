«Украли компьютер, часы, духи...»: Ереван бурлит, люди ворвались в резиденцию Пашиняна

В ночь на 10 ноября недовольные подписанием мира в Нагорном Карабахе ворвались в здание парламента Армении. Фото: REUTERS

Ереван тяжело переживает поражение от Азербайджана и Турции.

После подписания соглашения, по которому часть самого Нагорного Карабаха и все прилегающие районы Азербайджана — бывшие «буферные зоны» вокруг непризнанной республики - перешли противнику, в столице Армении вспыхнули стихийные протесты. Тысячи людей собрались у парламента в поисках главного, по их мнению, виновника - премьера страны Никола Пашиняна.

Пашинян благоразумно исчез, зато попало замешкавшемуся спикеру парламента Арарату Мирзояну. Он не успел уехать, политика вытащили из машины и хорошо избили.

Затем протестующие ворвались в кабинет Пашиняна. По его словам (видеообращение премьера появилось в сети): «Из резиденции украли компьютер, часы, духи, водительские права и другое. Это все, конечно же "во имя родины"».

Всю ночь ситуация в Ереване балансировала на грани переворота.

Ночью места депутатов парламента Армении заняли погромщики. Фото: REUTERS

Досталось и залу заседаний правительства Армении. Фото: REUTERS

Оппозиция вела переговоры с Генштабом, разведывая — не сдадут ли Пашиняна силовики. Но утром армия заявила о поддержке правительства и перед протестующими выстроились кордоны полиции. И хотя с утра к парламенту стали стекаться люди, и скоро в Ереване состоится масштабный митинг — похоже у премьера пока есть возможность удержаться на посту. По крайней мере до вечера.

Однако, как заявил kp.ru депутат от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян: «Ситуация в Ереване очень сложная. Люди крайне возмущены тем, что творится. Наша фракция готовит экстренное заседание парламента. Цель одна — отставка правительства во главе с Пашиняном. Однозначная. Быстрая.»

Почему? Тоже понятно. В Ереване многие восприняли соглашение, подписанное премьером Армении — как предательство.

Ворвавшиеся в правительственное здание много спорили, вырывая друг у друга мегафон. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Толпа поживилась и в кабинете премьер-министра Пашиняна, кому-то даже понадобилось водительское удостоверение политика. Фото: REUTERS

«Многие считают, что Пашинян просто «слил» войну, так как даже мобилизация не прошла должным образом, - заметил источник в армянском правительстве. - Почему упор был на добровольцев, а регулярные войска не были массово посланы на войну? Очень жаль, но сейчас с фронта вернутся люди с оружием, и мы очень боимся вооруженных столкновений на улицах».

А Католикос всех армян Гарегин II обратился к властям, чтобы те «представили основательные и исчерпывающие объяснения принятого трехстороннего заявления». Католикос призвал армян сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям, воздерживаться от насилия и беспорядков.

Но скорее всего этим вечером в Армении будет очень жарко...