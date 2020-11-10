Захар Прилепин о мире в Карабахе: Россия всегда придет на помощь. Звать только надо вовремя и на хорошем русском языке

Известный писатель прокомментировал ввод в регион российских миротворцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские миротворцы могли бы встать между конфликтующими в Нагорном Карабахе сторонами раньше. В этом уверен писатель и политик Захар Прилепин.

- Мы могли бы сразу туда зайти. Если бы вместо того, чтобы позвать наших миротворцев, не началась торговля. «А давайте мы ничего вообще не дадим, Пашиняна оставим у власти, а вы просто придете. А если вы не придете, потеряете все Закавказье, Кавказ и Донбасс придачу, так что это вам самим надо, - рассуждает Прилепин.

Напомним, с самого начала нынешнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе многие эксперты полагали, что России стоит вмешаться, введя в регион миротворцев. Но первое перемирие, о котором договорились наши дипломаты, обошлось без российских военных. Оно не продержалось и пары часов.

Теперь за дело взялся лично Владимир Путин. Конфликтующие стороны удалось усадить за стол переговоров, когда азербайджанские войска уже взяли Шушу — важнейший с исторической и стратегической точки зрения город Карабаха. В итоге Армения обязалась вывести свои войска, а Россия направит в регион 1960 миротворцев.

- Отдельный привет всей этой нашей пораженческой братве, которая утверждала, что всем рулят американцы, а Россию никто не слушает, - говорит Прилепин. - Ну что, помогли вам ваши оранжевые революции, ваши американские посольства, ваша французская диаспора, ваши прогрессивные взгляды и надежды на прогрессивное человечество? Вас все и всегда кинут. Придет только Россия. Звать только надо вовремя, и на хорошем русском языке. Для этого хорошо бы русские школы не закрывать.