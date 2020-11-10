Марадону готовят к выписке из больницы

Легендарный футболист, которому на прошлой неделе сделали операцию по удалению субдуральной гематомы на голове, идет на поправку. Фото: Shutterstock

Легендарный футболист, которому на прошлой неделе сделали операцию по удалению субдуральной гематомы на голове, идет на поправку. Его лечащий врач Леопольд Луке сообщил, что Диего находится в хорошем состоянии, и рвется домой.

Марадона с прошлого вторника находится в больнице «Оливос» в Буэнос-Айресе, куда его доставили из частной клиники Ла-Плата, где не было возможностей сделать нейрохирургическое вмешательство.

- Диего чувствует себя очень хорошо и хочет побыстрей выйти из больницы. Поэтому завтра мы с другими врачами больницы, которые его лечат, оценим состояние пациента и, возможно, в среду, подготовим документы к выписке, - сказал Луке.

При этом доктор добавил, что сейчас с его семьей согласовывается место, где будет в первое время находится Диего.

- Это очень важно, учитывая соблюдения всех протоколов безопасности во время пандемии, - добавил Луке.

Напомним, что Марадона попал в больницу после празднования 60-летия с обезвоживанием организма, а потом при помощи компьютерной томографии у него нашли гематому, которая обычно возникает при ударе головой о что-то твердое. Но как получил такую травму Марадона во время празднования юбилея – не сообщается.