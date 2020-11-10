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Королева Елизавета II запретила принцу Эндрю участвовать в официальных мероприятиях

Причина – дружба с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном
Алена ГРИЦЕНКО
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На время расследования уголовного дела двор официально отстранил принца Эндрю от дел.

На время расследования уголовного дела двор официально отстранил принца Эндрю от дел.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании отметили День памяти павших. В этот день военнослужащие и ветераны собрались у памятников погибшим солдатам, а члены королевской семьи возложили венки к кенотафу в центре Лондона.

На торжественной церемонии присутствовали почти все члены королевской семьи: Камилла, герцогиня Корнуоллская, принцы Уильям и Кейт, принцы Эдуард и Софи, принцесса Анна и ее муж Тим Лоуренс.

Супруг королевы Елизаветы. 99-летний принц Филипп не в церемонии не участвовал, поскольку еще в 2017 году был освобожден от исполнения королевских обязанностей в силу возраста.

Также отсутствовал сын королевы - принц Эндрю.

Герцог Йоркский почти не появляется на публике после того, как была обнародована информация о его связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в педофилии и сексуальной торговле несовершеннолетними.

Одна из жертв Эпштейна и его «клиентов» Вирджиния Джуффре рассказала, что наследник британского престола занимался с ней сексом. Принц Эндрю все обвинения в свой адрес отвергает.

На время расследования уголовного дела двор официально отстранил принца Эндрю от дел. Ему пришлось сложить с себя полномочия члена британской королевской семьи. Но от семьи его не отлучили: его регулярно видят в Виндзорском дворце, где проживают его венценосные родители.

Джеффри Эпштейна арестовали в 2019 году. Ему предъявили обвинение в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В тюрьме он покончил c собой.

КАРТИНА ДНЯЕлизавета II: досье KP.RU

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