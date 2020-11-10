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«Армия говорила — надо остановиться»: Пашинян объяснил, почему подписал соглашение с Баку и Москвой

По признанию премьера Армении, военные ресурсы защиты Карабаха были исчерпаны
Владимир ВОЛОШИН
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Если бы соглашение не было подписано, то, по мнению Пашиняна, последствия были бы самые тяжелые.

Если бы соглашение не было подписано, то, по мнению Пашиняна, последствия были бы самые тяжелые.

Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, чье местонахождение после ночного бунта в Ереване пока неизвестно, обратился к нации с объяснением своего решения - подписать договор с Азербайджаном и Россией о прекращении огня. Пашинян заявил, что остановить войну и уступить часть территорий Карабаха противнику пришлось из-за настойчивых просьб военных.

«Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны», — сообщил премьер.

По его словам, в стране были проблемы с мобилизацией резерва. Резервисты не были готовы к ведению боевых действий.

Кроме того, армянский премьер признал: «Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены».

Если бы соглашение не было подписано, то, по мнению Пашиняна, последствия были бы самые тяжелые.

«Это оказало бы отрицательное влияние на нашу боеспособность», — сказал он.

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