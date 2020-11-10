«Армия говорила — надо остановиться»: Пашинян объяснил, почему подписал соглашение с Баку и Москвой

Если бы соглашение не было подписано, то, по мнению Пашиняна, последствия были бы самые тяжелые. Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, чье местонахождение после ночного бунта в Ереване пока неизвестно, обратился к нации с объяснением своего решения - подписать договор с Азербайджаном и Россией о прекращении огня. Пашинян заявил, что остановить войну и уступить часть территорий Карабаха противнику пришлось из-за настойчивых просьб военных.

«Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны», — сообщил премьер.

По его словам, в стране были проблемы с мобилизацией резерва. Резервисты не были готовы к ведению боевых действий.

Кроме того, армянский премьер признал: «Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены».

Если бы соглашение не было подписано, то, по мнению Пашиняна, последствия были бы самые тяжелые.

«Это оказало бы отрицательное влияние на нашу боеспособность», — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Украли компьютер, часы, духи...»: Ереван бурлит, люди ворвались в резиденцию Пашиняна

Армяне начали искать виновника проигранной войны (подробности).