Клиенты iHerb смогут забрать заказ в отделениях «Сбера»

Генеральный директор iHerb в России Илья Микин

Логистический оператор экосистемы «Сбера» будет доставлять товары из интернет-магазина ru.iherb.com покупателям по всей России.

Клиенты iHerb смогут выбирать, как именно получить заказ — забрать у курьера, который доставит посылку до двери, или зайти в ближайшее отделение «Сбера», где находятся пункты выдачи заказов и постаматы «Сберлогистики». Новый способ доставки будет доступен жителям 82 областных центров России и прилегающих к ним городов.

«Россия – один из ключевых рынков для iHerb, поэтому для нас важно, чтобы доставка продукции нашим клиентам была на высоком уровне и с соблюдением всех мер безопасности, – говорит генеральный директор iHerb в России Илья Микин. – Сотрудничество со «Сберлогистикой» предоставит клиентам новые возможности получать свои заказы в отделениях «Сбера», а также в постаматах, которые располагаются в зонах 24/7».

«Сберлогистика» станет четвертым логистическим партнером iHerb в России. Сейчас заказы с маркетплейса доставляют Boxberry, «Почта России» и 5Post, дочерняя компания X5 Retail Group.

«Мы очень рады, что станем пратнерами с iHerb, компанией, предоставляющей огромный выбор товаров для потребителей, которые внимательны к своему здоровью, – говорит генеральный директор «Сберлогистики» Сергей Малышев. – Мы разделяем эту философию и с заботой относимся к безопасности каждого клиента. Курьерские службы «Сберлогистики» обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и работают по технологии бесконтактной доставки. Благодаря развитой собственной инфраструктуре, мы гарантируем качественную и своевременную доставку по всей России. Покупатель подтверждает получение заказа отправкой кода по смс».