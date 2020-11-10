5 млн семей ежегодно смогут улучшать жилищные условия после достижения целей нацпроекта «Жилье и городская среда»

Дом переселенцев в Якутске

30 октября Минстрой России завершил корректировку национального проекта «Жилье и городская среда», срок действия которого будет продлен до 2030 года. Это сделано в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Напомним, запущенный в 2019 году национальный проект «Жилье и городская среда» теперь будет включать пять федеральных проектов: кроме проектов «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» с 1 января 2021 года в нацпроекте появится «Чистая вода».

Задачи стоят масштабные. Однако уже сегодня можно говорить о достигнутых результатах работы.

ИПОТЕКА ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛЬГОТНАЯ

Развитие программ ипотечного кредитования позволяет сохранять спрос на рынке жилья, а снижение ставки дает возможности улучшения жилищных условий для еще большего количества граждан нашей страны. С 17 апреля 2020 года по поручению президента РФ в России действует программа льготного ипотечного кредитования на новостройки под 6,5%. Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 миллионов рублей. Программа должна была прекратить свое существование 1 ноября, однако из-за своей востребованности, по поручению Владимира Путина, она была продлена до 1 июля 2021 года. Продление сроков действия программы позволит улучшить жилищные условия еще 600 тысячам российских семей.

По данным ДОМ.РФ, по состоянию на 5 ноября 2020 года выдано 263,9 тыс. кредитов на 750,9 млрд руб. Больше всего льготной ипотеки выдано в Москве – 35,9 тыс. кредитов на 197,7 млрд руб. На втором месте Санкт-Петербург и на третьем – Московская область.

ЖИЛЬЕ: РЕКОРДНЫЙ СЕНТЯБРЬ

Согласно одной из целей федерального проекта «Жилье» в России необходимо строить 120 млн кв. метров в год к 2030 году. Правительство вместе с региональными властями активно работают над достижением соответствующих целей, ведь это возможность ежегодно улучшать жилищные условия 5 млн семей.

По данным Росстата, жилищное строительство в сентябре 2020 года показало резкое увеличение объемов ввода жилья до 7,8 млн кв. м, что является наибольшим показателем за месяц на протяжении текущего года (+18,4% к сентябрю 2019 года и + 20,8% к августу 2020 года). Лидерами по вводу жилья в сентябре стали: Московская область – 873 500 кв. метров, Краснодарский край – 395 100 кв. метров и Свердловская область – 329 700 кв. метров.

Строительство жилья в этих регионах основано на принципе комплексной застройки территории, помощь в развитии которой предоставляет в том числе федеральное правительство в рамках программы стимулирования жилищного строительства. Эта программа субсидирует строительство социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Только в 2020 году выполняемые по программе «Стимул» работы в общей сложности позволят простимулировать дополнительный ввод в эксплуатацию 7 млн кв. м жилья в стране. Программа решает конкретные задачи при освоении территории. В 2020 году по программе «Стимул» в регионах России уже введено 22 объекта.

В ВИЛЮЧИНСКЕ ОБНОВЯТ ЦЕНТРАЛЬНУЮ УЛИЦУ

Проект по формированию комфортной городской среды стартовал еще в 2017 году. Позитивный результат удалось получить сразу же – было благоустроено около 23 тысяч дворов и общественных пространств. А всего за 4 года развития проекта благоустроены уже более 78 тысяч общественных территорий и дворов по всей стране, участие в проекте приняли более 47 млн граждан. Для оценки качества городской среды и выявления динамики изменений был разработан Индекс качества городской среды. Этот показатель наглядно демонстрирует динамику изменения городов – он позволяет измерить и сравнить качество среды в конкретном городе и регионе. Согласно данным Индекса, средний уровень городской среды в российских городах растет. По итогам 2019 года городами с благоприятной городской средой стали почти 27% городов.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ежегодно проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Уже прошло четыре конкурса. На первых трех определяли по 80 победных проектов благоустройства, а общий призовой фонд на их реализацию составлял 5 млрд рублей ежегодно. В этом году правительство приняло решение об увеличении объема государственной поддержки в два раза. Поэтому, начиная с четвертого конкурса, итоги которого подвели в сентябре 2020 года, количество победителей было увеличено до 160, а призовой фонд вырос до 10 млрд рублей.

За три года конкурс позволил определить 400 проектов-победителей. Например, на Камчатке жители Вилючинска получат обновленную центральную улицу. Проект города моряков-подводников выиграл Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в номинации «малый город численностью от 20 до 50 тыс. человек». Всего в этой номинации участвовало 105 проектов из различных регионов России, в финал вышло 52. Одним из победителей стал проект «Вилючинский проспект», который включил в себя все аспекты развития города.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ – С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

Федеральный проект по переселению людей из аварийного жилья направлен, прежде всего, на обеспечение безопасности проживания каждого человека. С запуском национальных проектов решение этой важной для граждан нашей страны задачи вошло в перечень задач нацпроекта «Жилье и городская среда». Регионы России активно работают над расселением аварийного жилья. Проект идет с опережением графика – по актуальным данным, целевой показатель на 2020 год выполнен более чем на 150%, свою программу выполнили уже 45 регионов. В настоящее время аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 2012 года, расселен на 99%, а в новое жилье переехали свыше 690 тысяч человек из почти 11 млн кв. метров аварийного жилья. Текущий этап – расселение 10,5 млн кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Так, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в микрорайоне «Борисовка-1» столицы Республики Саха (Якутия) введут в эксплуатацию 123-квартирный дом, в который переедут жители аварийных домов. В настоящий момент ведется процедура приемки объекта, по завершении которой дом будет готов принять своих жителей.

ЧИСТУЮ ВОДУ ПУСТЯТ В КРАН

Цель федерального проекта «Чистая вода» – модернизация систем водоснабжения в городах России по всей стране. Что позволит повысить долю населения России, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Проект может повысить качество жизни около 5 млн человек. Только за 2019 год проведенные по федпроекту работы улучшили повседневную жизнь свыше 600 тыс. россиян, причем не только в крупных городах, но и в сельских поселениях.

Разработка паспорта проекта началась в 2018 году. Тогда же стартовала и подготовка региональных программ, которые были утверждены к октябрю 2019 года. Работа велась совместно с руководством регионов, поскольку необходимо было учитывать конкретные территориальные условия и отбирать наиболее оптимальные технологии под каждую ситуацию. Также нужны были и актуальные данные по оценке действующих систем водоснабжения. Для этого была проведена масштабная инвентаризация всей имеющейся инфраструктуры в регионах, ее комплексная оценка.

Пример – благодаря этому проекту в Хабаровском крае удалось построить Гаровский водовод. В дома жителей сельского поселения Гаровка-1 в Хабаровском районе края до конца этого года придет чистая вода, которая будет соответствовать санитарным нормам. Это станет возможным благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология», на средства которого построен новый водовод. Из федерального бюджета муниципалитету была предусмотрена субсидия в размере почти 58 млн рублей, но строительство объекта обошлось дешевле.