Путин призвал ШОС на защиту Белоруссии

Владимир Путин во время заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Никогда до сих пор саммит ШОС не проходил в виртуальном формате, но коронавирус заставил принимать особые меры. России, как стране-организатору, пришлось отказаться от подготовленного форума в Санкт-Петербурге. Не помогла даже попытка перенести саммит с июля на ноябрь - пандемия оказалась упорнее. И в итоге Владимиру Путину пришлось приветствовать коллег с экрана телевизора, хотя начинать ему пришлось все равно с коронавируса.

- Страны ШОС оказывали и оказывают друг другу большую помощь в борьбе с инфекцией, - напомнил он. - Россия на безвозмездной основе передала партнёрам по Объединению около полумиллиона наборов для лабораторной диагностики коронавируса, а также приборы для бесконтактного измерения температуры. А в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан были направлены группы российских специалистов-медиков, проведено уже девять таких миссий.

Высказался Путин и еще на одну в буквальном смысле горячую тему. За несколько часов до начала саммита он лично занимался установлением мира в Нагорном Карабахе.

- Происходящее в Карабахе по-настоящему большая трагедия, - заявил президент. - С большим удовлетворением хочу отметить наметившийся компромисс и достигнутые договорённости о прекращении кровопролития. Надеюсь, что предпринятые нами шаги приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН

- После завершения саммита будет утвержден Комплексный план ШОС по борьбе с эпидемиями.

- Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остаётся сложной. Серьёзную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик, заметно возросли масштабы киберпреступности. Продолжает деградировать система стратегической стабильности.

- Особую обеспокоенность вызывает обстановка в Афганистане.

- Неприкрытым вызовом нашей общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС. Речь идёт о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи.

- Под таким ударом внешних сил оказалась и Белоруссия, являющаяся наблюдателем в ШОС. После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандистской войне. Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самим спокойно во всём разобраться и предпринять необходимые шаги.

- То же самое в полной мере относится и к недавним событиям в Киргизии, и к разворачивающейся внутриполитической борьбе в Молдавии.