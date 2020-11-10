Российские миротворцы в Нагорном Карабахе: кто они, откуда и чем вооружены

Бригада выполняла миротворческие задачи в зонах конфликтов в Осетии, Приднестровье и Абхазии.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1. Что за воинская часть встанет между азербайджанцами и армянами?
Это 15-я отдельная мотострелковая (миротворческая) бригада (ОМСБр) Центрального военного округа. Дислоцируется она в поселке Рощинский (Самарская область). Указом президента от 2018 года этой бригаде было присвоено почётное наименование «Александрийская». Это было сделано в целях сохранения исторической преемственности: родоначальник бригады - созданный еще в 1776 году 5-й гусарский Александрийский Её Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк.
15-я бригада - единственная в Вооружённых силах России миротворческая. И входит в состав международных миротворческих сил ООН. Она целиком укомплектовано только контрактниками (призывников в ней нет).
Бригада выполняла миротворческие задачи в зонах конфликтов в Осетии, Приднестровье и Абхазии.
2. Из чего состоит бригада?
В состав 15-я ОМСБр входят:
- управление (штаб)
- 3 мотострелковых и 1 танковый батальон;
- зенитный ракетный дивизион;
- зенитный ракетно-артиллерийский дивизион;
- разведбатальон;
- инженерно-сапёрный батальон;
- батальон управления (связи);
- ремонтно-восстановительный батальон;
- батальон материального обеспечения;
- стрелковая рота (снайперов);
- рота радиационной, химической и биологической защиты;
- рота беспилотников;
- рота радиоэлектронной борьбы;
- комендантская рота;
- медицинская рота;
- батарея артиллерийской разведки;
- взвод управления и радиолокационной разведки;
- взвод инструкторов;
- оркестр.
С 2019 года бригадой командует полковник Константин Нечаев.
3. Кого берут в миротворцы?
Для того, чтобы проходить контрактную службу в Миротворческих силах России, а именно в в/ч 90600, необходимо:
- иметь возраст от 25 лет;
- отслужить в армии не менее 1 года или 5 лет в МВД;
- владеть огнестрельным оружием;
- иметь водительские права категории «В» и стаж от 2 лет;
- знать иностранный язык;
- пройти медицинскую и психологическую проверку;
- пройти подготовку в миротворческом центре и сдать экзамены комиссии ООН;
4. Как, где и чему учатся миротворцы?
Учебный процесс у миротворцев устроен не так, как в других мотострелковых бригадах. Они учатся «мир творить», а не воевать.
На спецполигоне воины бригады создают буферные зоны и обеспечивают в них порядок, вклиниваются между враждующими сторонами и разъединяют их. А еще - сопровождают колонны, обеспечивают охрану и оборону объектов, ведут разведку в глубине обороны враждующих сторон. В бригаде постоянно проводятся спецзанятия по иностранным языкам и международному праву.
5. Какие задачи будут выполнять российские миротворцы?
Главная задача - контроль за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Именно для этого и развертывается миротворческий контингент в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе города Степанакерт. Наблюдать за работой российских миротворцев будут представители ООН.
6. Какое у них оружие?
Каждый военнослужащий бригады имеет на себе
комплект боевого снаряжения «Ратник». Он содержит самые передовые технологические «навороты» - непробиваемую каску с монитором, мощный бронежилет, комплекс разведки и связи, новейший автомат АК-12.
Костюм состоит из 5 подсистем: жизнеобеспечения, командования и связи, привлечения, защиты и энергосбережения. По предписаниям ООН, мотострелковые подразделения бригады имеют на вооружении только легкое стрелковое вооружение, бронетранспортеры и колесную технику.
Три года назад бригада стала переходить на боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка». БМД-4М вооружена боевым модулем «Бахча-У» со 100-миллиметровой пушкой, пусковой установкой 2А70 и 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72. Также на машину установлен пулемет ПКТ-М.
БТР-МДМ «Ракушка» вооружен выносной автономной пулеметной установкой, курсовой пулеметной установкой с дальностью стрельбы до двух тысяч метров. Он предназначен для перевозки десанта, боеприпасов, запчастей и горюче-смазочных материалов.
Есть у миротворцев и современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые подавляют линии радиосвязи. Также бригада имеет на вооружении российские беспилотники «Орлан-10». Они обеспечивают ведение воздушной разведки на максимальные дальности — до 120 километров.
7. Что входит в обязанности миротворцев?
Главная обязанность миротворцев — примирить противоборствующие стороны. С этой целью они должны:
- следить за соблюдением договорённостей участников конфликта;
- не допускать вооруженных столкновений;
- не допускать снабжения внешними силами участников конфликта вооружением;
- регулировать споры и не допускать провокаций;
- обеспечивать охрану делегаций;
- помогать мирному населению.
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