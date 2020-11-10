Российские миротворцы в Нагорном Карабахе: кто они, откуда и чем вооружены

Бригада выполняла миротворческие задачи в зонах конфликтов в Осетии, Приднестровье и Абхазии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1. Что за воинская часть встанет между азербайджанцами и армянами?

Это 15-я отдельная мотострелковая (миротворческая) бригада (ОМСБр) Центрального военного округа. Дислоцируется она в поселке Рощинский (Самарская область). Указом президента от 2018 года этой бригаде было присвоено почётное наименование «Александрийская». Это было сделано в целях сохранения исторической преемственности: родоначальник бригады - созданный еще в 1776 году 5-й гусарский Александрийский Её Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк.

15-я бригада - единственная в Вооружённых силах России миротворческая. И входит в состав международных миротворческих сил ООН. Она целиком укомплектовано только контрактниками (призывников в ней нет).

Бригада выполняла миротворческие задачи в зонах конфликтов в Осетии, Приднестровье и Абхазии.

2. Из чего состоит бригада?

В состав 15-я ОМСБр входят:

- управление (штаб)

- 3 мотострелковых и 1 танковый батальон;

- зенитный ракетный дивизион;

- зенитный ракетно-артиллерийский дивизион;

- разведбатальон;

- инженерно-сапёрный батальон;

- батальон управления (связи);

- ремонтно-восстановительный батальон;

- батальон материального обеспечения;

- стрелковая рота (снайперов);

- рота радиационной, химической и биологической защиты;

- рота беспилотников;

- рота радиоэлектронной борьбы;

- комендантская рота;

- медицинская рота;

- батарея артиллерийской разведки;

- взвод управления и радиолокационной разведки;

- взвод инструкторов;

- оркестр.

С 2019 года бригадой командует полковник Константин Нечаев.

3. Кого берут в миротворцы?

Для того, чтобы проходить контрактную службу в Миротворческих силах России, а именно в в/ч 90600, необходимо:

- иметь возраст от 25 лет;

- отслужить в армии не менее 1 года или 5 лет в МВД;

- владеть огнестрельным оружием;

- иметь водительские права категории «В» и стаж от 2 лет;

- знать иностранный язык;

- пройти медицинскую и психологическую проверку;

- пройти подготовку в миротворческом центре и сдать экзамены комиссии ООН;

4. Как, где и чему учатся миротворцы?

Учебный процесс у миротворцев устроен не так, как в других мотострелковых бригадах. Они учатся «мир творить», а не воевать.

На спецполигоне воины бригады создают буферные зоны и обеспечивают в них порядок, вклиниваются между враждующими сторонами и разъединяют их. А еще - сопровождают колонны, обеспечивают охрану и оборону объектов, ведут разведку в глубине обороны враждующих сторон. В бригаде постоянно проводятся спецзанятия по иностранным языкам и международному праву.

5. Какие задачи будут выполнять российские миротворцы?

Главная задача - контроль за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Именно для этого и развертывается миротворческий контингент в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе города Степанакерт. Наблюдать за работой российских миротворцев будут представители ООН.

6. Какое у них оружие?

Каждый военнослужащий бригады имеет на себе

комплект боевого снаряжения «Ратник». Он содержит самые передовые технологические «навороты» - непробиваемую каску с монитором, мощный бронежилет, комплекс разведки и связи, новейший автомат АК-12.

Костюм состоит из 5 подсистем: жизнеобеспечения, командования и связи, привлечения, защиты и энергосбережения. По предписаниям ООН, мотострелковые подразделения бригады имеют на вооружении только легкое стрелковое вооружение, бронетранспортеры и колесную технику.

Три года назад бригада стала переходить на боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка». БМД-4М вооружена боевым модулем «Бахча-У» со 100-миллиметровой пушкой, пусковой установкой 2А70 и 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72. Также на машину установлен пулемет ПКТ-М.

БТР-МДМ «Ракушка» вооружен выносной автономной пулеметной установкой, курсовой пулеметной установкой с дальностью стрельбы до двух тысяч метров. Он предназначен для перевозки десанта, боеприпасов, запчастей и горюче-смазочных материалов.

Есть у миротворцев и современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые подавляют линии радиосвязи. Также бригада имеет на вооружении российские беспилотники «Орлан-10». Они обеспечивают ведение воздушной разведки на максимальные дальности — до 120 километров.

7. Что входит в обязанности миротворцев?

Главная обязанность миротворцев — примирить противоборствующие стороны. С этой целью они должны:

- следить за соблюдением договорённостей участников конфликта;

- не допускать вооруженных столкновений;

- не допускать снабжения внешними силами участников конфликта вооружением;

- регулировать споры и не допускать провокаций;

- обеспечивать охрану делегаций;

- помогать мирному населению.

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