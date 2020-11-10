Что будет со сборной России по футболу без Дзюбы

Артем Дзюба после скандала с интимным видео вычеркнут из состава сборной России как минимум на три ближайших матча. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артем Дзюба после скандала с интимным видео вычеркнут из состава сборной России как минимум на три ближайших матча. Как Станислав Черчесов думает справляться в играх против Молдавии (12 ноября), Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября) без своего лучшего игрока?

АРТЕМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛУЧШИЙ?

Судя по статистике — да. Он принимал участие во всех четырех матчах сборной России в этой Лиги Наций, забил 2 гола и сделал одну голевую передачу. Столько же забил только Антон Миранчук. Дзюбу Черчесов выпускал на поле даже тогда, когда казалось бы можно приберечь его для более важных матчей. И все игры в Лиги Наций он проводил без замен — ни минуты отдыха не давали капитану, даже при этом жестком графике игр.

Это значит, что по мнению тренерского штаба, сборная без Дзюбы обходится не может. Он выигрывает больше всего верховых единоборств. То есть, если надо просто выйти из обороны в атаку, мяч со своей половины поля пуляли в сторону 196-сантиметрового форварда, и тот выигрывал борьбу с защитниками и скидывал мяч кому-то из партнеров.

Рост Дзюбы использовали при угловых и штрафных: два метра и умение играть головой — отличный козырь при «стандартах», как минимум он стягивает на себя внимание соперников и дает возможность отличится партнерам. А в последнее время Дзюба научился еще играть и в пас. Так что он действительно был лидером сборной. Не даром ради Артема Станислав Черчесов в свое время не стал звать в команду нападающего «Спартака» Александра Соболева — у игроков был конфликт, и получилось, что главный тренер в нем встал на сторону капитана.

КТО СТАНЕТ ДЗЮБОЗАМЕНИТЕЛЕМ?

В сборной осталось два нападающих, похожих по стилю на Дзюбу. Это спартаковец Александр Соболев (рост 195 см) и форвард «Сочи» Антон Заболотный (191 см). В схемах Черчесова они способны взять на себя функционал Дзюбы. Но насколько у них получится, покажут только матчи. Все-таки Дзюба — это еще и два метра футбольной наглости, и она не раз ему помогала обыгрывать соперников и заставляла их ошибаться.

А кроме того, сборной понадобится еще и лидер в атаке, игрок, который, как говорят в футболе, «делает разницу», то есть превосходит соперников, подавляет их и тянет свою команду за собой. Им может стать Алексей Миранчук. В итальянской «Аталанте» у него немного игрового времени, но каждый раз, выходя на поле, он забивает голы. И поскольку не очень часто используют в матчах за клуб, у него немало сил, чтобы доказывать свой уровень в сборной.

КТО БУДЕТ КАПИТАНОМ?

У Дзюбы был особый статус в сборной. В каждой командной раздевалке должен быть такой человек, чьи слова значат больше остальных, и обычно именно он носит капитанскую повязку. Теперь она должна перейти к кому-то другому. К кому — в сборной России решает только главный тренер, но Черчесов назовет его имя только накануне первого матча. Самый очевидный кандидат — Георгий Джикия. Защитник «Спартака» - тоже незаменимый лидер сборной, без него сложно представить оборону национальной команды. Но есть и другие опытные игроки — например, Роман Зобнин или Магомед Оздоев.

ТАК ЛИ ВАЖНЫ ГРЯДУЩИЕ МАТЧИ?

7 декабря состоится жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022, и сейчас сборная России ведет борьбу за свой рейтинг. Пока он позволяет находится нам во второй «корзине», то есть при жеребьевке мы получим только одного топ-соперника. Но все на грани, если проиграем, то можем опуститься ниже, и сейчас даже товарищеская игра с Молдавией сейчас имеет вес. Не говоря уже о матчах Лиги Наций против Турции и Сербии за право подняться выше, и в следующем турнире сражаться в одной группе с лучшими командами Европы. Так что не вовремя появилось в сети это видео.

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