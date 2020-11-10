Тренер Александр Горбунов: Соболев и Ерохин в сборной могут сыграть в одной связке

Форвард "Спартака" и сборной Александр Соболев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

После отчисления из сборной Артема Дзюбы в составе сборной России произошли изменения. Мы позвонили Александру Горбунову, тренеру детско-юношеской спортшколы барнаульского «Динамо», где начинали свой футбольный путь Александр Соболев и Александр Ерохин.

- Александр Николаевич, Дзюбу отцепили от сборной и теперь на первые роли в нападении выходит ваш воспитанник Александр Соболев?

- Не обязательно. Первую товарищескую игру сыграют, там увидим. Алексей Миранчук в команде появился. Конкуренция. Правда, Смолов сломался…

- Но все равно все смотрят теперь на Соболева, как на основного форварда. А всю игру, как вы считаете, он выдержит на уровне сборной, с первой до последней минуты?

- Ну, выдержать-то он выдержит, другое дело, дадут ли играть. Многое будет зависеть от того, как будет складываться игра, есть ведь и замены... Неизвестно, какую систему предложит Черчесов.

- Но Соболев в последних матчах набрал неплохую форму.

- Все равно колено его немножко беспокоит. Поэтому я не думаю, что ему всю игру будут давать играть. Потому что он и пропускал один матч, и выходил на замену, и в последней игре он ждал, что заменят. Но все равно два гола-то забил. (Матч «Уфа» - «Спартак» завершился со счетом 2:2, в котором оба мяча за красно-белых забил Соболев, - Авт.)

- Еще один воспитанник барнаульского «Динамо», игрок «Зенита» Александр Ерохин вернулся в сборную. Они вместе с Соболевым играли когда-нибудь?

- Нет, вместе не играли. У них разница почти в 9 лет. Ерохин 89-го года, а Соболев, он 97-го. И Ерохин уехал рано, он же в «Локомотив» уезжал, в дубле был.

Игрок "Зенита" Александр Ерохин. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

- Но школа-то одна, значит, алтайцы найдут на поле друг друга…

- Они друг друга знают хорошо. Они играли против друг друга, когда у нас в Барнауле проходят турниры бывших воспитанников и команды разных годов выпуска играют между собой. Поэтому они играли друг против друга за свои команды, на снегу и прекрасно знают друг друга.

- А в сборной их могут вместе выпустить на поле.

- Но Ерохин тоже с небольшим повреждением, последнюю игру «Зенита» пропускал. Готов он, не готов? Вполне может быть. Играет же Ерохин с Дзюбой практически в этой же системе в «Зените», Ерохин чуть сзади. Поэтому вполне сыграют. Но выздоровели иностранцы – и Черышев, и Миранчук, так что у Черчесова появилось больше вариантов в атаке. Посмотрим. Ждем. Хочется посмотреть, хочется, конечно, чтобы сыграл еще игру.

- А вот еще одного воспитанник барнаульского «Динамо» Александра Жирова, который был на прошлом сборе, на этот раз Черчесов не вызвал. А то были бы сразу три ваших парня.

- Ну, он в резерве был. И потом ребята из молодежки себя проявили, они себя сейчас показывают и в чемпионате – и Евгеньев, и Дивеев. Ребята очень перспективные, молодые. Сане Жирову ведь уже 30, еще ни разу не играл, а этим пацанам по 22 года, конечно, перспектива впереди. Плюс их будут смотреть к чемпионату Европы. Дивеев очень хорошо в ЦСКА смотрится, и динамовец Евгеньев в последней игре «Локомотиву» гол забил. Я думаю, что потихоньку начинается смена поколений в сборной, и молодые, перспективные ребята приходят. Плюс этот средний возраст, ребята, которые чуть постарше, Головин, Миранчуки. Соболев чуть помладше. Но будет интересная команда, я думаю.

- «Динамо» (Барнаул) подкинет для сборной еще кого-нибудь?

- Ну, я не знаю. Если лет через 5-7... Сейчас пока я не вижу.

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