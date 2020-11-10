ВЦИОМ: Тенденции в оценках доверия граждан к сотрудникам полиции - положительные

Более трети россиян отмечают, что правоохранители стали работать эффективнее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В День работника внутренних дел (МВД) России Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ежегодно проводит итоги мониторинга общественного мнения.

- Согласно исследованию, сотрудникам полиции своего региона доверяют 58% респондентов, что на 4 процента выше по сравнению с прошлым годом. При этом наиболее высокие показатели доверия у полиции на транспорте. На втором месте – сотрудники дежурных частей.

Более трети россиян оценивают работу полиции в их регионе положительно. Этот показатель также вырос по сравнению с прошлым годом. В рамках опроса гражданам предлагалось составить образ типичного российского полицейского. В итоге в сознании россиян образ полицейского скорее положительный, - сообщает ВЦИОМ.

Гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов отметил, что погрешность исследования составляет порядка 2 процентов.

Кстати, история этого праздника берет свое начало в 1715 году. Именно император Петр Первый создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее "полицией", что в переводе с греческого означает "управление государством". Милицией ее нарекли в 1917 году, а в 2011 году вернули первоначальное историческое название. Большинство сотрудников полиции встречают сегодня свой профессиональный праздник на боевом посту.