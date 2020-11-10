Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 10 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Празднования в Баку по случаю подписания соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS

МИР ДЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

"Наш народ считает эти дни самыми счастливыми. Я тоже счастлив, что сообщаю народу эти радостные новости. Достигнутые нами победы заставили, чтобы армянская сторона возвратила Агдам, Лачин и Кельбаджар политическим путем", - с таким заявлением к своему народу обратился президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев не скрывал эмоций во время телеобращения к народу Азербайджана. Фото: REUTERS

Утром Алиев заявил, что 10 ноября станет историческим днем, так как "прекращается армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт".

На официальном правительства Азербайджана сообщается о том, что "Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и принес извинение за трагическую случайность, отметив, что в темное время суток этот вертолет был принят за вертолет Военно-воздушных сил Армении".

Генпрокуратура Азербайджана возбудило уголовное дело по этому факту, ведется расследование.

"Виновники будут наказаны, о чем будет проинформирована российская сторона", - отметил Алиев.

Родственникам погибших обещали компенсации.

МИР ДЛЯ АРМЕНИИ

"Активные военные действия остановлены по всей линии фронта. С 06:00 сохраняется относительное спокойствие. Российский миротворческий контингент продолжает размещаться в Арцахе", - сообщает Минобороны Армении.

"Минобороны РА сообщает, что 10 ноября 05 00 года ВС РА совместно с ВС РФ проведут консультации между премьер-министром Армении, Россией и президентами Азербайджана", - уточняет официальный Ереван.

Ночь была бессонной для политиков и дипломатов, российские миротворцы уже заняли свои позиции в Степанакерте.

МИР ДЛЯ КАРАБАХА

"Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00.00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года", — говорится в заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

До 15 ноября Армения возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район. Азербайджан также гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе.

"Срок пребывания миротворческого контингента России — пять лет с автоматическим продлением", - говорится в сообщении.

За миром в Нагорном Карабахе будут следить российские миротворцы. Фото: REUTERS

"Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", - сообщает подробности начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Для управления миротворческой операцией в районе города Степанакерт развертывается командование российских миротворческих сил.

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