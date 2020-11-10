Актриса Паулина Андреева назвала дизайнера Артемия Лебедева геем

Жена Федора Бондарчука «послала приветик» блогеру-провокатору Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский графический и web-дизайнер Артемий Лебедев, также известный как ветеран провокационного блогинга Тёма Лебедев, опубликовал в своих соцсетях 20-секундный фрагмент сериала «Псих».

Этот проект об одном странном психологе снял как режиссер и продюсер Федор Бондарчук. В главной роли занят Константин Богомолов — это первая главная роль театрального и сериального режиссера. «Псих» транслируется на стриминговой платформе More.tv и обещает стать одним из самым интересных отечественных сериалов года.

В короткой сцене персонаж Богомолова беседует в парке со своей приятельницей Ирой (Елена Лядова):

- Тёму Лебедева помнишь? Ира, ты никому не сболтнула, что он гей? Я, между прочим, нарушил с тобой этический кодекс психолога о неразглашении!

Тёма во вселенной «Психа» - это бизнесмен Артем в исполнении Игоря Верника. Мужчина боится признаться в тяге к мужчинам даже себе и ходит на сеансы к психологу в надежде исцелиться. В сценах с бизнесменом его называют просто по имени — Артём. И только в эпизоде в парке герой Богомолова называет его в уменьшительной форме — Тёма, и конкретизирует фамилию.

«Обожаю приветики от сценаристов!» - отреагировал настоящий Лебедев, собаку съевший на сетевых разборках. «А кто сценарист-то?» - спросил кто-то из подписчиков. «Да какая-то лесба-лузерша», - в свойственной ему грубой манере ответил блогер.

Сценарий «Психа» написала актриса Паулина Андреева — это ее первая большая работа такого рода. Артемий Лебедев — слишком известная фигура, чтобы его имя и фамилия прозвучали в кадре по чистому совпадению. За что Андреева так с Артемием, неизвестно. Впрочем, это могла быть импровизация самого Богомолова. Однако о его возможном конфликте с Лебедевым также ничего неизвестно.

Ситуация тем более комична, если вспомнить, что Артемий Лебедев неоднократно женат, он отец десятерых детей и известен своими гомофобными высказываниями.

Подобные «приветы» обидчикам, встроенные в художественные произведения, известны давно. Так, например, в свое время писатель Виктор Пелевин оскорбился рецензией на свое творчество известного литературоведа Павла Басинского и высмеял его в романе «Generation П»: в книге фигурирует критик Бесинский, которого топят в деревенском туалете.