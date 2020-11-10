"Стал для меня Иудой": Владимр Конкин раздавлен предательством сына

Актер Владимир Конкин после смерти дочери Софии столкнулся с чудовищным предательством. Сын Ярослав обвинил звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" чуть ли не во всех смертных грехах. Фото: Иван ВИСЛОВ

Актер Владимир Конкин после смерти дочери Софии столкнулся с чудовищным предательством. Сын Ярослав обвинил звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" чуть ли не во всех смертных грехах. В частности, наследник заявил о том, что родитель "выжил маму из дома". Именитый артист не просто разочарован в отпрыске, а раздавлен его словами. Он ничего не хочет о нем знать и называет его однофамильцем.

Владимир Конкин так и не оправился после смерти дочери Софии, утонувшей в бассейне столичного фитнес-клуба. А теперь еще и сын Ярослав нанес удар в спину. "Ничтожества стали комментировать мою жизнь, четвертовать моего директора Елену Игоревну, ее замечательного супруга, повели себя ужасно. Сын стал для меня Иудой. Теперь я так его называю. Мы с ним теперь только однофамильцы", - разоткровенничался 69-летний актер в эфире шоу "Судьба человека".

Владимир Алексеевич не смог сдержать слез и заверил, что сын с юных лет отличался чрезмерной эмоциональностью и мог, не думая, говорить неприятные вещи. Пока актер не намерен прощать Ярослава, который имеет серьезные обиды на своего родителя.

Так уж сложилось, что у Конкина давний и затяжной конфликт с отпрыском. Несколько лет назад именитый артист будучи в состоянии алкогольного опьянения ранил наследника из травматического пистолета, когда тот пытался проникнуть в квартиру через окно..

А недавно Ярослав утверждал, что отец не уделял ему должного внимания после аварии. Артист после трагического ДТП даже не позвонил сыну. Более того, по словам мужчины, его родитель изменял матери Алле Львовне со своим директором Еленой Переслени. "Он из-за этого сослал маму в загородный дом. Это была самая настоящая ссылка. Мама в то время ударилась в религию, искала в этом утешение. Однажды, когда мама практически застала отца с Переслени, то сразу потащила его к иконам и сказала каяться во грехе. Он послушно это сделал", - утверждал наследник артиста в одном из ток-шоу.

Он также добавил, что его мать пыталась бороться за сохранение семьи, но у нее ничего не получилось. Вскоре она тяжело заболела, а спустя время скончалась от онкологии. "Переслени ее выжила. Я с этой женщиной, которая так поступила с мамой, общаться не хочу", - сказал сын Владимира Алексеевича. На данный момент Ярослав отказывается общаться со своим отцом и никак не зависит от него. Он живет с семьей в Германии.

К слову, в прошлый раз, когда сын актера бросался громкими обвинениями, у Конкина случилась истерика. Артист отрицает, что имеет близкие отношения со своим директором. Переслени также отвергает роман со звездой экрана.