Планету Марс преследует осколок Луны

Марс преследует километровая глыба.

Британские астрономы из Арманской обсерватории, расположенной в Северной Ирландии (Armagh Observatory and Planetarium (AOP) in Northern Ireland), совместно с болгарскими, итальянскими и американскими коллегами присмотрелись к небесному телу, летящему чуть позади Марса по его же орбите. И пришли к выводу, что не родное оно ему. Когда-то это тело было частью Луны – естественного спутника Земли.

Марс преследует глыба поперечником примерно в километр – астероид, получивший обозначение 1998 VF31 (101429). В 1998 году его обнаружили астрономы Лаборатории поиска околоземных астероидов имени Линкольна (Lincoln Near-Earth Asteroid Research - LINEAR). Причислили к троянским астероидам - тем, которые сопровождают какую-нибудь планету, вращаются вместе с ней вокруг Солнца по одной и той же орбите, находясь в точках Лагранжа L4 или L5 – космических гравитационных капканах - областях, в которых силы притяжения других небесных тел уравновешивают друг дружку, в результате чего тело, попавшее в такой капкан, никуда от планеты не девается.

Астероид 1998 VF31 (101429) находится в точке L5 и отстает от Марса на 60 градусов.

Астероид 1998 VF31 (101429) находится в точке L5 и чуть отстает от Марса.

Астрономы из AOP нацелили на «преследователя» 8-метровый телескоп VLT (Very Large Telescope) Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory) в Чили, оснащенный спектрографом X-SHOOTER. Уловили и запечатлели спектр его отражения. В итоге, оказалось: он практически совпадает со спектром отражения лунных пород.

Значит, этот самый 1998 VF31 (101429) когда-то был частью Луны. Так решили астрономы. О чем сообщили на сайте AOP и в журнале Icarus.

Спектры Луны и астероида, преследующего Марс.

Как «кусочек» Луны попал на орбиту Марса? Скорее всего он оказался там после грандиозного катаклизма, в результате которого образовалась Луна. А образовалась она, как сейчас принято считать, от того, что в Землю врезалась планета Тея и буквально «вышибла» из неё наш нынешний естественный спутник. Некоторые осколки разбросало очень далеко. Один долетел аж до Марса. Нашлись другие британские ученые - из Института вычислительной космологии Даремского университета (Institute for Computational Cosmology, Durham University), которые смоделировали катаклизм и наглядно показали, как он развивался. Подробности - в нашем материале Земля, стала почти плоской и потеряла 60 процентов своей атмосферы в результате ДТП, в которое она однажды попала