Ответ «Спутнику»: как поделят мир российская и американская вакцины от коронавируса

Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech объявили об успешном прохождении третьего этапа клинических испытаний их вакциной от коронавируса Фото: REUTERS

Сообщение, которое взбудоражило рынки и умы: американская фармкомпания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech объявили об успешном прохождении третьего этапа клинических испытаний их вакциной от коронавируса. Производители сообщают: новый препарат на 90% снижает риск заражения коронавирусом.

Разработчики пока не зарегистрировали вакцину и планируют сделать это в ближайшие дни. Но реакция уже покатилась по планете: власти стран ЕС рапортуют о планах по закупке миллионов доз новой вакцины, растут курсы валют, падают акции телекомпаний (словно после пандемии мы бросим смотреть сериалы).

А тем временем прошло уже два месяца с тех пор, как в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Сейчас она проходит третий этап клинических испытаний. По оценкам Минздрава, эффективность отечественной вакцины – те же самые 90%. Почему же новость об успешных испытаниях американо-германской вакцины вызвала такой ажиотаж на Западе?

- В мире есть несколько центров разработки лекарственных препаратов, в том числе среди них – Россия и США. У каждого из этих центров есть союзники, с которыми налажены прочные экономические и политические связи, - говорит Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma. - Понятно, что страны-сателлиты США по разным причинам, в том числе политическим, вряд ли будут покупать российский препарат. Поэтому неудивительно, что они очень живо отреагировали на новость об успешных испытаниях собственной вакцины. Однако если вспомнить август, то реакция на регистрацию «Спутника» была в каком-то отношении даже ярче, чем сейчас. Все-таки российский препарат первым прошел процедуру регистрации, да и вопрос наличия альтернативы далеко не праздный.

- И как теперь будет поделен глобальный рынок вакцин?

- Он уже поделен. У каждой компании-разработчика есть партнеры, с которыми заключаются предварительные соглашения о поставках, многие из таких соглашений заключались ещё на этапе разработки препаратов. Здесь все традиционно: к нашей вакцине проявляют интерес Латинская Америка и ряд стран Азии, к американскому препарату - Евросоюз и США. Так что каких-то изменений ожидать сейчас не стоит, если только не случится форс-мажор - скажем, какой-то препарат окажется небезопасным или неэффективным. Но если вакцина успешно проходит стадию клинических исследований, то серьезных проблем возникнуть не должно.

- Политика, связи, союзники – это всё здорово, но ведь речь идет о жизнях людей. Джо Байден, лидер президентской гонки в США, вчера сказал: «Мы рискуем потерять еще 200 тысяч жизней, прежде чем вакцина будет широко доступна». А ведь российская вакцина будет доступна гораздо раньше американской. Можно не рисковать двумя сотнями тысяч жизней.

- Да, определенный цинизм присутствует, но именно так выглядит защита интересов своей фармпромышленности. Напомню еще и такой случай: Венгрия проявляла интерес к «Спутнику», на что получила вполне недвусмысленное предупреждение со стороны Еврокомиссии. Да, это идет вразрез и с принципами свободной конкуренции, и с принципами гуманизма, но, к сожалению, это реальность нашего времени.

- Скажется ли новость об успешных испытаниях западной вакцины на перспективах экспорта российского препарата?

- На перспективы «Спутника» все это точно никак не повлияет. Чтобы остановить развитие пандемии, нужно огромное количество вакцины. И выпустить такое число доз за ограниченное время - задача, которую не сможет выполнить в одиночку ни один производитель, каким бы крупным он ни был. Поэтому чем больше будет препаратов и чем более массовым станет производство, тем лучше для всех.

А по большому счету, все эти новости вокруг вакцины от Pfizer пока существуют только в головах. Реальность остается прежней. Заболеваемость на том же уровне, до массового производства еще далеко, а ведь только в США живет более 300 млн человек. К тому же их препарат очень непростой с точки зрения транспортировки: он должен храниться при температуре не выше -70 градусов, что для среднестатистической поликлиники в США или Европе – очень непростая задача. К тому же никто еще не оценивал, как долго будет сохраняться иммунитет после вакцинации этим препаратом. Поэтому пока ничего принципиально нового и интересного не произошло.

- Как вы считаете, когда начнется массовая вакцинация?

- В России и других странах, где ведется разработка вакцины, массовая вакцинация стартует не раньше февраля-марта 2021 года. А если говорить про весь мир, то в лучшем случае в конце будущего года.

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