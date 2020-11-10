«Четыре убитых оленя в машине и целый могильник на ферме»: Владелец одной из крупнейших в России фабрик мороженого арестован за браконьерство

Гагику Эвояну может грозить штраф до 1 млн рублей или срок до 5 лет. Фото: АГН "Москва"
Подмосковные полицейские раскрыли группу VIP-браконьеров. На окраине леса у деревни Быково Дмитровского городского округа остановили белый фургон с мороженым. А внутри вместо эскимо и пломбира туши четырех застреленных оленей!
- В машине находились трое мужчин, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Но охотничьих лицензий на отстрел животных у них не было.
- По подозрению в незаконной охоте задержаны трое мужчин в возрасте от 48 до 57 лет, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Во время обыска в доме одного из задержанных нашли целый арсенал. Десяток ружей, множество коробок с патронами. Но это еще не самое интересное!
- При осмотре территории принадлежащей ему фермы, обнаружен могильник с останками животных, - заявила Петрова. - Они были изъяты для проведения экспертизы.
Экспертам предстоит выяснить, каким животным принадлежат кости и фрагменты шкур. Возможно, в уголовном деле, которое завели по статье «Незаконная охота» появятся новые эпизоды.
9 ноября Дмитровский городской суд уже арестовал всех троих фигурантов дела. Как сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах, среди арестованных мужчин оказался известный бизнесмен Гагик Эвоян - владелец компании «Чистая Линия», крупнейшего в Московской области производителя мороженного. Собственно говоря, тушки оленей, которые нашли полицейские, были как раз в фирменном фургоне.
Близкие и подчиненные Гагика Эвояна об этой истории пока говорить не хотят.
- У нас нет комментариев по этому случаю, - сказал корреспонденту kp.ru вице-президент «Чистой Линии» Армен Бениаминов.
Стоит отметить, что максимальное наказание по статье «Незаконная охота» (если в итоговой версии обвинения будет доказано, что это был сговор группы лиц) - от 3 до 5 лет лишения свободы. При самом легком исходе - штраф до 1 млн рублей.
Фото: АГН "Москва"
КСТАТИ
Что нужно знать об охоте на оленя в Московской области.
- Сезон охоты начался в сентябре и продлится до конца декабря.
- Благородный олень представлен в Подмосковье своим сибирским подвидом - маралом.
- Лицензия на одного оленя стоит 44 тысячи рублей.
- При этом ущерб, нанесенный государству при незаконном отстреле одного благородного оленя, оценивается в 70 тысяч рублей.
- Собственно, сумма важна для определения степени тяжести наказания в суде.
- Для сравнения «ценники» на других животных: барсук - 12 тысяч рублей, кабан - 30 тысяч, косуля - 40 тысяч, лось - 80 тысяч, гибрид зубра - 180 тысяч.