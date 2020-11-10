«Четыре убитых оленя в машине и целый могильник на ферме»: Владелец одной из крупнейших в России фабрик мороженого арестован за браконьерство

Гагику Эвояну может грозить штраф до 1 млн рублей или срок до 5 лет. Фото: АГН "Москва"

Подмосковные полицейские раскрыли группу VIP-браконьеров. На окраине леса у деревни Быково Дмитровского городского округа остановили белый фургон с мороженым. А внутри вместо эскимо и пломбира туши четырех застреленных оленей!

- В машине находились трое мужчин, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Но охотничьих лицензий на отстрел животных у них не было.

- По подозрению в незаконной охоте задержаны трое мужчин в возрасте от 48 до 57 лет, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Во время обыска в доме одного из задержанных нашли целый арсенал. Десяток ружей, множество коробок с патронами. Но это еще не самое интересное!

- При осмотре территории принадлежащей ему фермы, обнаружен могильник с останками животных, - заявила Петрова. - Они были изъяты для проведения экспертизы.

Экспертам предстоит выяснить, каким животным принадлежат кости и фрагменты шкур. Возможно, в уголовном деле, которое завели по статье «Незаконная охота» появятся новые эпизоды.

9 ноября Дмитровский городской суд уже арестовал всех троих фигурантов дела. Как сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах, среди арестованных мужчин оказался известный бизнесмен Гагик Эвоян - владелец компании «Чистая Линия», крупнейшего в Московской области производителя мороженного. Собственно говоря, тушки оленей, которые нашли полицейские, были как раз в фирменном фургоне.

Близкие и подчиненные Гагика Эвояна об этой истории пока говорить не хотят.

- У нас нет комментариев по этому случаю, - сказал корреспонденту kp.ru вице-президент «Чистой Линии» Армен Бениаминов.

Стоит отметить, что максимальное наказание по статье «Незаконная охота» (если в итоговой версии обвинения будет доказано, что это был сговор группы лиц) - от 3 до 5 лет лишения свободы. При самом легком исходе - штраф до 1 млн рублей.

Фото: АГН "Москва"

КСТАТИ

Что нужно знать об охоте на оленя в Московской области.

- Сезон охоты начался в сентябре и продлится до конца декабря.

- Благородный олень представлен в Подмосковье своим сибирским подвидом - маралом.

- Лицензия на одного оленя стоит 44 тысячи рублей.

- При этом ущерб, нанесенный государству при незаконном отстреле одного благородного оленя, оценивается в 70 тысяч рублей.

- Собственно, сумма важна для определения степени тяжести наказания в суде.

- Для сравнения «ценники» на других животных: барсук - 12 тысяч рублей, кабан - 30 тысяч, косуля - 40 тысяч, лось - 80 тысяч, гибрид зубра - 180 тысяч.