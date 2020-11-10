В Мурманской области открыли Центр управления регионом

Фото пресс-службы правительства Мурманской области

10 ноября в Мурманске состоялся официальный запуск Центра управления регионом (ЦУР) – глобального координационного центра по контролю ключевых направлений, связанных с жизнью области. Именно здесь будет проводиться мониторинг и оперативная отработка поступающих от северян сообщений, здесь же на их основе будут формироваться аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываться предложения по дальнейшему развитию. Кроме того, в ЦУРе расположены Центр информационных технологий, обеспечивающий развитие информационных систем исполнительных органов власти региона (одна из площадок Яндекс. Лицея) и ситуационный центр губернатора Мурманской области.

В торжественном открытии Центра управления регионом приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«ЦИФРОВОЙ УЗЕЛ»

«ЦУР Мурманской области создавался как региональный цифровой узел, объединяющий в себе три составляющих – собственно управление, презентацию технологий и обучение им, - пояснил во время открытия глава региона Андрей Чибис. - В сам Центр управления стекается информация о состоянии коммунальной, транспортной, дорожной, туристической и инвестиционной сфер в области, анализируется, и на основе этого анализа принимаются решения, это интерактивный процесс. Выставочное пространство позволяет познакомиться с любой из применяемых технологий и внедрить ее у себя на месте – мы заинтересованы в максимальном охвате «умной» сетью территории региона. И, наконец, Яндекс.Лицей – это задел на будущее, здесь учатся те, кому предстоит достраивать и развивать как эту систему, так и иные цифровые платформы практически во всех отраслях экономики Заполярья».

Как отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, запуск ЦУРа Мурманской области – наглядный пример эффективного выполнения поручения президента России Владимира Путина.

«ЦУР – это комплексный инструмент отработки запросов граждан с понятной обратной связью и возможностью оперативно отрабатывать инциденты. Важный аспект – это возможность корректировки управленческих решений с использованием полученного массива данных от жителей. Если говорить в целом о ситуации с выполнением поручения в срок до 1 декабря, то большая часть регионов либо уже его выполнили, либо находятся в финальной стадии готовности. Но есть те, кто в зоне риска. И их задача максимально мобилизоваться с учетом сжатых сроков», – сообщил Дмитрий Чернышенко.

Первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак уточнил, что Центр управления регионом – это качественно новый уровень взаимодействия с гражданами, управления и планирования. Сюда в режиме реального времени стекаются все данные о важнейших системах жизнеобеспечения области, что позволяет оперативно реагировать на те или иные ситуации.

ОТ ЖКХ ДО ИНВЕСТОРОВ

«Сегодня мы с коллегами увидели, как цифровые технологии помогают быстро и эффективно решать проблемы людей, выполнять повседневные задачи. В ближайшее время это станет нашим новым стандартом регионального управления по всей стране. Хочу поздравить губернатора Андрея Чибиса и всех жителей с успешным запуском этого проекта, который стал еще одним шагом в цифровизации Мурманской области» – сказал Андрей Турчак.

Обратим внимание, что ЦУР – часть масштабного проекта «Умный регион», внедряемого в Заполярье с 2019 года. Ключевая его задача – повысить скорость реакции на проблемы и запросы жителей области. Масштабный проект предусматривает поэтапное внедрение новых цифровых систем. На сегодня в качестве элементов ЦУРа уже запущены инвестиционный и туристический порталы Мурманской области; интеллектуальная транспортная система, позволяющая осуществлять сбор и аналитику транспортных потоков в режиме реального времени; система мониторинга уборки территорий муниципалитетов и автодорог регионального и межмуниципального значения; портал «Наш Север»; Единая цифровая платформа управления регионом, которая собирает, обобщает и анализирует информацию из разных источников. В состав ЦУРа также вошел Центр обработки вызовов Системы-112. Работа всех этих платформ наглядно представлена на постоянной мини-экспозиции цифровых решений в сфере управления городским хозяйством и коммуникации с жителями, которая начала работу на первом этаже открывшегося здания.