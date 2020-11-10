Путин назвал условия применения Россией ядерного оружия

Президент напомнил, как намерена действовать наша страна в случае реальной угрозы. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Первое из недельного цикла совещаний с руководством министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин начал с обсуждения российской ядерной триады.

- Рассмотрим комплекс вопросов, связанных с состоянием и перспективами развития наших стратегических ядерных сил, - заявил Путин. - Несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная «триада» остаётся важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России. А если смотреть шире, то и глобальной стабильности. Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути, делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны.

Президент упомянул о плачевном состоянии международных договоров об ограничении вооружений, об отсутствии реакции НАТО на попытки договориться о разоружении.

- На наше предложение снизить военную активность в период эпидемии альянс вообще не отреагировал, - сказал Путин. - Больше того, интенсивность полётов авиации и действий флотов натовских стран только выросла.

Но главная опасность - в фундаментальном снижении уровня возможного применения ядерного оружия в стратегических доктринах США.

- Сегодня в американской ядерной доктрине зафиксирована возможность применения ядерного оружия в ответ на использование неядерных средств. При этом условия применения ядерного оружия вообще не конкретизированы, а Россия прямо заявлена как главный военный противник, кстати, абсолютно безосновательно, - привел пример глава государства. - Мы видим и то, что система контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует.

Президент напомнил, как намерена действовать наша страна в случае реальной угрозы.

- Применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности, - сказал Путин. - По сути, мы можем применить имеющиеся у нас ядерные средства, но в ответ на ядерное нападение в отношении нашей страны. Учитывая современные военно-политические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие. Но мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую «гонку вооружений». Мы не будем этого делать, и необходимости у нас такой сегодня нет.

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