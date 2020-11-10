"Копия Кристины Асмус": любовницей Гарика Харламова назвали актрису Катерину Ковальчук

Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись 29 октября 2020 года Фото: Борис КУДРЯВОВ

Гарик Харламов с недавних пор завидный жених. Резидента Comedy Club не только молод и хорош собой, но и богат. Он является владельцем четырехэтажного таунхауса на Рублевке стоимостью около 100 миллионов рублей, а также квартире в Москве. В тусовке поговаривают, что в настоящее время шоумен коротает дни и ночи с красавицей-любовницей, которая является копией его бывшей жены Кристины Асмус.

Поклонники в соцсетях заметили Гарика Харламова заметили в Сочи в компании хрупкой актрисы Катерины Ковальчук. Что делали Харламов и Ковальчук, не уточняется. Однако в блоге Катерины появились снимки, сделанные в соседней Абхазии. По словам девушки, она приехала на съемки нового проекта.

"Я в Абхазии ребят. Тут удивительно самобытно и атмосферно! Как будто я в далеком прошлом. Хотя снимаем мы про далекое будущее. Как же я люблю истории, чтоб до мурашек, до дрожи в сердце, как же я счастлива всегда браться, хвататься, вгрызаться в новый опыт! Наше невероятное приключение началось", - написала она.

В окружении пары говорят, что между артистами вспыхнул бурный роман. Мол, страсть накрыла звезд с головой во время работы над фильмом "Гусар". 27-летней Екатерине досталась в картине главная роль.

Пикантность ситуации заключается в том, что девушка является абсолютной копией бывшей жены шоумена. Поклонники так и пишут: "Копия Кристины Асмус". Более того, у актрис даже голоса похожи. Как сообщали инсайдеры, Ковальчук окружила Харламова заботой до того, как комик официально стал холостяком.

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись 29 октября 2020 года. Артисты сообщили о своем расставании в июне после семи лет отношений. 39-летний резидент Comedy Club и 32-летняя звезда "Интернов" опубликовали информацию о том, что они больше не пара, каждый в своем блоге. Позже Гарик сообщил, что развод назревал давно, и что они с Кристиной останутся в хороших отношениях, поскольку занимаются воспитанием дочери Анастасии. Только благодаря ребенку, как признался Харламов, он оттягивал судьбоносное решение уйти от жены.

Бывшим супругам еще предстоит договориться о разделе имущества. За несколько месяцев до объявления о разрыве звездная семья переехала в четырехэтажный дом на Рублевке, где последние несколько лет шел ремонт. Актриса тогда призналась, что на особняк заработал муж. Таунхаус находится в закрытом поселке. Юморист купил дом несколько лет назад. Похожие особняки в том месте продаются по цене около 100 миллионов рублей.