Как спасти семью и любовь: В Москве пройдет премьера фильма «Уйти нельзя остаться»

Главные роли в фильме «Уйти нельзя остаться» сыграли Александр Ковтунец и Ольга Павловец Фото: кадр из фильма

«Уйти нельзя остаться». Где в этой фразе поставить запятую, каждая семейная пара однажды решит сама. Что толкает людей и на развод и как сквозь года пронести лучшие чувства к своей второй половинке, сохранить в семье любовь, взаимопонимание, тепло? Этим вопросам посвящен короткометражный фильм режиссера Александра Ковтунца.

Его премьера пройдет в Москве 11 ноября. «Уйти нельзя остаться» - это часть серии фильмов, которые предваряют будущую полнометражную картину. Предыдущие работы режиссера - короткометражки «Быть» и «Детское счастье» объединяет общая тема рождественского чуда, которого так не хватает каждому в обыденной жизни. Обе работы заслужили внимание зрителей и фестивального жюри. «Быть» собрала 70 миллионов просмотров в соцсетях, получила Гран-при 17-го Пхеньянского Международного Кинофестиваля. А вышедшая в этом году лента «Детское счастье» уже приняла участие в основном конкурсе XVIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

К теме сохранения семьи Александр Ковтунец обращается не случайно. Актёр, продюсер, общественный деятель, он также является президентом Общенациональной программы «В кругу семьи». Она направлена создание положительного образа полной многодетной семьи, пропаганду целомудрия, верности, любви и преданности в браке, радости отцовства и материнства, заботы о родителях, воспитания детей в духе любви к Родине.

— Этот фильм будет актуален для каждого человека, ведь все мы хотим любви и внимания от второй половинки! Режиссер всегда снимает о том, что его глубоко волнует. И сейчас я вижу колоссальную проблему в том, что мы не хотим слышать нашего ближнего, — говорит Александр Ковтунец. — Мы не помним друг друга такими, какими мы когда-то полюбили. Но при этом хотим, чтобы партнер обращал на нас внимание. Поэтому мой новый фильм — это попытка сделать наши сердца немного мягче, добрее и отзывчивее.

Главные роли в фильме «Уйти нельзя остаться» сыграли Александр Ковтунец («Я – Учитель», «Быть», «Детское счастье») и Ольга Павловец («Бандитский Петербург», «Стилет-2», «Две стороны одной Анны», «Склифосовский»).

Саундтрек «Любовь побеждает смерть» записали певица Галина Босая вместе с рэпером Кириллом Батишта и участницей шоу «Песни» на ТНТ НеАринаменя. Они также выступят в качестве музыкальных хэдлайнеров премьерного вечера.

Показ фильма «Уйти нельзя остаться» пройдет 11 ноября 2020 года в Москве в кинотеатре «Космос» по адресу: Проспект Мира 109.

На премьеру приглашены звезды кино, театра, спорта, шоу бизнеса, среди которых Андрей Чадов, Георгий Дронов, Ольга Кабо, Гоша Куценко, а также блогеры-миллионники. Свои видеоприветствия авторам картины и ее первым зрителям передадут Фёдор Добронравов, Ольга Павловец, Артём Ткаченко, Владимир Сычёв, Нонна Гришаева, Иван Охлобыстин и другие.

Встреча гостей — в 19:00. Начало показа в 20:00.