Футболистам приказали больше спать и есть, и ограничили любые контакты: в сборной России ужесточили медицинский режим

Врач национальной команды Эдуард Безуглов. Фото: Егор Алеев/ТАСС

У сборной России убийственный режим. За неделю она проведет три матча: 12 ноября с Молдавией, 15 ноября с Турцией, 18 ноября – с Сербией. И все на выезде – то есть придется еще провести в самолетах немало времени. Плюс постоянные тесты на коронавирус – обязательное условие УЕФА.

СБОРНУЮ ПОМЕСТИЛИ В «ПУЗЫРЬ»

«На этом сборе еще больше ужесточили противовирусные меры. Ограничили возможности покидать базу, ограничили контакты на самой базе. То есть поместили команду в «пузырь» Тестирование проводим практически ежедневно. Пока все хорошо», - рассказал врач сборной России Эдуард Безуглов.

Тренерский штаб изучает эпидемиологическую обстановку в тех странах, где придется сыграть сборной России. Генменеджер сборной Евгений Савин находится на постоянной связи с федерациями футбола Молдавии, Турции и Сербии. «Мы готовы ко всем неожиданностям, но статистика показывает, что за октябрьские сборы и игры было около ста случаев заражения в разных сборных командах», - привел неутешительные цифры Безуглов.

ПРОПИСАНЫ СОН И ЕДА

С июня некоторые игроки сборной провели уже 25 матчей, отметил врач национальной команды. И приходится принимать более интенсивные меры восстановления. «Ничего нового здесь не открыли. Тут требуется больше дисциплины от ребят, за них мы ничего сделать не сможем. От них требуется качественный сон, хорошее восстановление после тренировки, хорошее питание, и тут мы видим обратную связь», - отметил доктор.

КАК ФУТБОЛИСТЫ ПЕРЕНОСЯТ COVID-19

Кроме того, Безуглов рассказал, что врачи клубов РПЛ сделали специальное исследование по поводу того, как футболисты переносят коронавирус. В его основу легли наблюдения более ста случаев заражение. «Исследование даже было опубликовано на английском языке в престижном журнале. У половины зараженных были симптомы, у каждого пятого – пневмония, к счастью, в легкой форме. Но все ребята вернулись, все проходили дополнительные медицинские осмотры. Ни у кого не появилось проблем с сердцем, с легкими и кровью. Из тестов никто не выпадает. Даже у тех футболистов, у кого журналисты игровой спад связывают с болезнью, никаких проблем с двигательной активностью нет. Но вирус коварный и в других странах были отмечены проблемы у перенесших Covid-19 игроков», - отметил Безуглов.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ ЖИРКОВА

Так же Эдуард Безуглов раскрыл феномен Юрия Жиркова. Полузащитнику «Зенита» уже 37 лет, но он все равно в таком возрасте считается одним из основных игроков сборной России. «Все дело в генетике. У него уникальные скоростно-силовые показатели. У него уникально ускоренное восстановление после матчей, как в свое время было у Игнашевича. Плюс к тому отсутствие операций в молодости на крупных суставах. И Юрий любит в футбол, умеет в него играть. И я уверен, что и в следующем году Жирков будет спокойно играть за сборную».

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